Skandal u Hrvatskoj: Otkazan tender za nabavku jer se dušeci proizvode u Srbiji! Vojnici na tome neće da spavaju?

Ministarstvo unutrašnjih poslova je već kupilo dušeke od istog dobavljača.

Ministarstvo odbrane Hrvatske je u poslednjem trenutku otkazala tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji.

Odluka je doneta neposredno pre potpisivanja ugovora sa firmom koja je ocenjena kao najbolji ponuđač na tenderu, a Ministarstvo odbrane je potvrdilo informaciju koju je prvi objavio portal Danica.hr.

Otkazivanje tendera zbog proizvodnje u Srbiji

Ministarstvo odbrane nameravalo je da kupi 1.700 dušeka za opremanje nekoliko kasarni. Na tenderu održanom u junu pristiglo je nekoliko ponuda, a najpovoljnija ponuda je izabrana od kompanije Komfort iz Slavonskog Broda. Međutim, ispostavilo se da kompanija sa dva zaposlena kupuje ponuđene dušeke od proizvođača u Srbiji i preprodaje ih na hrvatskom tržištu. To se pokazalo neprihvatljivim za Ministarstvo odbrane

- Ministarstvo odbrane ne prihvata da se dušeci za vojne krevete proizvode u Republici Srbiji i, u skladu sa zakonskim mogućnostima, poništiće ovaj postupak nabavke i neće zaključiti ugovor.

- U budućnosti će se za takve postupke nabavke revidirati uslovi koji se odnose na oblast proizvodnje i nabavke - saopštilo je Ministarstvo odbrane za Dnevnik Nove televizije. Niko iz Ministarstva niti Generalštaba nije želeo dalje da objasni zašto se odustalo od već dogovorenog posla.

Slavonskobrodska kompanija takođe nije uzvratila pozive. U saopštenju koje su dostavili Ministarstvu odbrane, potvrdili su da se njihovi proizvodni pogoni nalaze u Srbiji, ali garantuju kvalitet i isporuku preko druge kompanije, čiji je račun, prema podacima FINA, blokiran.

Ovaj slučaj dolazi ubrzo nakon skandala sa vojnim čizmama, u koji je umešan i bivši šef nabavke u Ministarstvu odbrane, brigadni general Ivica Devčić. Ministar odbrane Ivan Anušić je u to vreme komentarisao slične situacije.

- Takvih slučajeva ima, i verovatno će ih biti još u budućnosti, ali je ključno da se reaguje blagovremeno, kao što smo mi reagovali, i da se spreči da takve kompanije konkurišu svojim proizvodima koji nemaju taj kvalitet, falsifikuju reference, preprodaju, ne proizvode ništa i stvaraju ekstra profit - rekao je tada Anušić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je već kupilo dušeke od istog dobavljača.

Za razliku od Ministarstva odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo problema sa istim dobavljačem. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čelu sa Davorom Božinovićem, kupilo je dušeke za spavaonice u Policijskoj akademiji, za potrebe Uprave civilne zaštite i za smeštaj civilnih vojnih obveznika.

Vrednost ugovora je skoro 126 hiljada evra, od čega je polovina već realizovana. MUP je prethodnih godina zaključio poslove sa istom kompanijom u vrednosti od skoro 40 hiljada evra. MUP je saopštio da nemaju informacije o lokaciji proizvodnih pogona dobavljača.

Autor: S.M.