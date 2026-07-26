Pucano na kuću policajca: Drama u Podgorici

Nepoznata osoba jutros oko 2.50 časova ispalila je pet hitaca iz pištolja u pravcu porodične kuće policijskog službenika Mervana E. u Podgorici, saopštila je Uprava policije.

Dva metka pogodila su i oštetila prozor, dok su tri završila u spoljašnjem delu kuće, odnosno malterisanom zidu.

Ovo nije prvi napad na kuću ovog policajca. U septembru 2022. godine na njegov dom bačene su dve bombe. Jedna je tada eksplodirala, dok druga nije.

Iz Uprave policije navode da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica odmah izašli na lice mesta i obezbedili ga, dok je uviđajem rukovodila državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Više osoba dalo izjave u policiji

Policija je izuzela dokaze i tragove koji će biti poslati na veštačenje u Forenzički centar. Do sada je u policijskim prostorijama više osoba dalo izjave.

"Policija preduzima opsežne koordinisane mere i radnje, po nalogu nadležne državne tužiteljke, radi pronalaska, lociranja i hapšenja osobe koja je izvršila ovaj napad, kao i potpunog rasvetljavanja događaja", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije poručili su da napad na policijske službenike predstavlja napad na tu instituciju, ali i na državu.

"Policija će u koordinaciji sa tužilaštvom preduzeti sve zakonom propisane mere i radnje, dati snažan odgovor i privesti pravdi svako lice koje pokuša metodom zastrašivanja da onemogući policijske službenike i organe za sprovođenje zakona u preduzimanju odlučnih i zakonitih mera u zajedničkoj misiji borbe protiv kriminala", saopštili su iz Uprave policije, prenose Vijesti.

Autor: Pink.rs