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OVO SU PLANINARI KOJI SU POGINULI NA ELBRUSU! Dvojica članova ekspedicije sa fotografije su preživela! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com ||

Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Dvojica alpinista s fotografije (drugi s leva) i peti (s leva) su preživeli

Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrusu Rusiji. Prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine, stradali su doktorka Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Nesreću su preživela dvojica članova ekspedicije - Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Bosanskohercegovački mediji objavili su i poslednju objavu jednog od stradalih planinara pre polaska na uspon. Uz fotografije sa putovanja napisao je:

- Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san.

Nesreća se dogodila nakon što je sedmočlana grupa krenula ka najvišem vrhu Evrope. Vremenski uslovi u početku su bili povoljni, ali su se ubrzo naglo pogoršali. Vetar je u početku duvao brzinom od oko 45 kilometara na čas, da bi do jutra dostigao brzinu od oko 70 kilometara na čas.

Jedan od preživelih uspeo je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Autor: D.B.

#Elbrus

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