Region zavijen u crno: Petoro planinara iz BiH stradalo na Elbrusu, dirljive reči za bračni par Okanović

Posle tragedije na Elbrusu, tokom planinarenja u Rusiji, kada je petoro alpinista iz BiH izgubilo život, na društvenim mrežama je osvanuo još jedan dirljiv oproštaj od nastradalih.

U nesreći su poginuli dr Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Na Fejsbuku se od bračnog para Okanović oprostio Almin brat.

"Draga moja sestro, dragi moj zete, još uvek ne mogu prihvatiti da vas više nema. Srce odbija verovati da ste otišli tako iznenada. Otišli ste radeći ono što ste najviše voleli - zajedno osvajajući planine, uz vašu vernu Mačiku koja je bila deo svake vaše avanture. Nedostajaće mi vaš osmeh, vaš smeh i svaki trenutak koji smo proveli zajedno", navodi se u poruci i dodaje:

"Iza vas je ostala praznina koju ništa ne može ispuniti, ali i bezbroj uspomena koje ću čuvati dok sam živ. Kada pogledam prema planinama, uvek ću se setiti vas. Tamo će zauvek ostati deo vaše ljubavi, hrabrosti i sreće. Nikada vas neću zaboraviti i uvek ćete živeti u mom srcu. Molim uzvišenog Alaha da vam oprosti grehe, podari najlepše mesto u dženetu i spoji vas u večnoj sreći. Neka vam je večni rahmet i laka zemlja.Volim vas i nedostajaćete mi svakog dana. Do ponovnog susreta".

Drama na Elbrusu počela je 25. jula, kada je grupa od sedam alpinista ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara i nije mogla sama da se spustiti planine.

Jedan od preživelih uspeo je sam da siđe sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Istražni komitet Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju tada je potvrdio da je pokrenuta istraga i naveo da je u toku potraga za preostalim članovima ekspedicije.

Elbrus, visok 5642 metra, najviši je vrh Evrope i Rusije.

Autor: S.M.