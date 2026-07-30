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Akcija granične policije u Crnoj Gori: Zaplenjeni automatska puška, lovačko naoružanje i municija! Otkriven ilegalni arsenal u Plavu i Bijelom Polju

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

U pojačanim kontrolama granične policije pronađeno je ilegalno oružje i municija u Plavu i Bijelom Polju. Policija je oduzela puške, gasni pištolj i municiju.

Službenici Sektora granične policije Crne Gore u pojačanim kontrolama na području svih regionalnih centara pronašli su više komada ilegalnog oružja i municije. U Plavu su oduzete automatska puška sa pet okvira, dve lovačke puške i 170 komada municije, dok je u Bijelom Polju pronađen gasni pištolj. Povodom slučaja u Plavu izjasniće se Osnovno državno tužilaštvo nakon sprovedenih veštačenja.

Kako se navodi, tokom pojačanih kontrola je na području Regionalnog centra granične policije „Sever“ pronađeno više komada vatrenog oružja i municije u ilegalnom posedu.

"Na području opštine Plav, tokom pretresa jedne lokacije koju koristi Ž.R. iz Andrijevice, policijski službenici su pronašli i oduzeli automatsku pušku sa pet okvira, dve lovačke puške, 170 komada municije različite vrste i kalibra, četiri kompenzatora trzaja za automatsku pušku, gasni pištolj marke „Blow“, u ilegalnom posedu", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije poručuju da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, koji će se nakon sprovedenih potrebnih veštačenja i prikupljenih obaveštenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

Takođe, kako navode, pretresom lokacije koju koristi E.H. iz Bijelog Polja pronađen je i oduzet jedan gasni pištolj.

"Službenici Sektora granične policije nastaviće sa pojačanim aktivnostima na svim nivoima i u svim regionalnim centrima, uz proaktivno delovanje usmereno na otkrivanje i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela, suzbijanje prekograničnog kriminala i jačanje bezbednosti državne granice", zaključili su u saopštenju.

Autor: D.B.

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