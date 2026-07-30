Potresni detalji tragedije na Elbrusu: Almu su pokušali da ugreju, krenula je ledena kiša...

Pojavili su se novi detalji o tragediji na Elbrusu u kojoj je poginulo pet planinara iz Bosne i Hercegovine, iako oni još uvek nisu zvanično potvrđeni.

Ruski specijalizovan sajt, koji je posvećen planinarstvu, preneo je navodno svedočenje jednog od dvojice preživelih članova ekspedicije, Kemala Vidimlića, koji je ispričao kako se odvijala tragedija.

Prema navodima tog portala, prvi problemi pojavili su se na oko 5.500 metara nadmorske visine, kada je Almi Okanović pozlilo. Kako se tvrdi u tekstu, ona, njen suprug Denis i doktorka Meliha Čaušević odlučili su da prekinu uspon i krenu nazad, dok je ostatak grupe nastavio ka vrhu.

Međutim, nakon što su prešli svega nekoliko desetina metara, planinu je zahvatila snažna mećava. Planinari su usput sreli grupu koja se spuštala i upozorila ih da se iznad više ništa ne vidi. Tada su, kako prenosi ruski sajt, i Kemal Vidimlić, Haris Adilović, Nermin Talam i najstariji član ekspedicije, 63-godišnji Almir Krivdić, odlučili da odustanu od uspona i krenu nazad.

Grupa se ponovo spojila, ali se stanje Alme Okanović ubrzano pogoršavalo. Uprkos pokušajima da je zagreju i pruže joj pomoć, postalo je jasno da bez spasilaca neće moći da preživi. Haris Adilović ostao je uz Almu, njenog supruga i Melihu, dok su Vidimlić, Nermin Talam i Almir Krivdić krenuli niz planinu po pomoć. Međutim, nisu uspevali da stupe u kontakt sa spasilačkim službama.

Prema rečima koje se pripisuju Vidimliću, poruke nisu mogle da se pošalju, a telefonski pozivi nisu prolazili. Zato su odlučili da što pre stignu do baze. U međuvremenu su se vremenski uslovi dodatno pogoršali... Padala je ledena kiša, duvao je jak vetar, a vidljivost je bila gotovo nikakva.

Prema nepotvrđenim navodima, Almir Krivdić je počeo da gubi snagu. Prijatelji su mu davali elektrolite, vitamine i stimulanse, ali više nije mogao samostalno da hoda. Uz njega je ostao Nermin Talam, dok je Kemal Vidimlić, posle gotovo tri sata, uspeo da stigne do ruskih planinara koji su ga odveli do spasilaca.

Haris Adilović je u međuvremenu ostao sa Almom, Denisom i lekarkom, a zatim se spustio do Talama i Krivdića.

"Umrli su mu na rukama. Bio je sa njima pet sati. Kada više ništa nije mogao da učini, krenuo je da spasava sopstveni život", navodno je ispričao Vidimlić, a prenosi ruski portal.

Adilović je tokom spuštanja izgubio trasu kojom se grupa prethodno kretala, ali su ga na kraju pronašli i spasili pripadnici spasilačke službe.

Autor: D.B.