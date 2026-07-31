Preživeli planinari s Elbrusa večeras stižu u BiH: Otkriveno kada se očekuje transport tela stradalih

Nakon tragičnog događaja na planini Elbrus u Rusiji, dvojica preživelih planinara iz Bosne i Hercegovine vraćaju se u domovinu, dok se nastavljaju aktivnosti na dopremanju tela stradalih.

Dvojica preživelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji trebalo bi da u večernjim satima doputuju u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je iz Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica prenosi FTV.

Preživeli se vraćaju u pratnji članova GSS-a Zenica, koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizovali njihov povratak u domovinu nakon nesreće u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva koje su preživeli.

Istakli su da javnost neće ostati uskraćena za informacije te da će sve zvanične novosti biti objavljivane putem službenih kanala Gorske službe spašavanja Zenica.

Član GSS-a Zenica Munever Aganhodžić rekao je da je prioritet pružiti podršku preživelim planinarima nakon svega što su prošli.

"Ono što su oni preživeli zaista je velika tragedija. Pokušajmo tim ljudima pružiti pomoć i dati im barem nekoliko dana da se smire i saberu utiske nakon svega što su prošli", rekao je Aganhodžić.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tela stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Aganhodžić je pojasnio da su tela i dalje u Rusiji te da se trenutno sprovode neophodne administrativne procedure, u koje je uključeno više institucija.

"Tela se nalaze na području Ruske Federacije. Znate da je reč o zemlji koja je u ratnim okolnostima, tako da su u administrativni deo prebacivanja tijela uključeni Vlada Federacije BiH i naši ambasadori, koji rade na završetku svih procedura. Prema informacijama koje imamo, završen je medicinski pregled tela", rekao je on.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu, u Zenici će biti organizovana kolektivna dženaza za petoricu stradalih planinara na Elbrusu.

Autor: Marija Radić