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GRANIČAR NAMERNO UNOSIO LAŽNE PODATKE O PRELAZU GRANICE: Potvrđena optužnica protiv policajca

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Sud Bosne i Hercegovine je 25.7.2026. potvrdio je optužnicu u predmetu Elvir Nukičić kojom se optuženi Elvir Nukičić tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično delo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZBiH.

Optuženi se tereti da je 22.8.2025. godine, u periodu od 21:05 do 21:50 sati, na području grada Trebinje, na Međunarodnom graničnom prelazu Klobuk, kao službena osoba u institucijama BiH obavljajući poslove policijskog službenika Granične policije BiH, svestan svojih radnji uneo neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak državne granice za lica P.D.G., S.D.G., M.G., B.F., K.O., svestan i znajući da se radi o pasošima lica koja nisu pristupila graničnim proverama i da će na ovaj način u službene evidencije Granične policije BiH uneti neistinite podatke i počiniti krivično delo krivotvorenje službene isprave.

Autor: D.B.

#GRANICAR

#OPTUZNICA

#Policajac

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