UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ BUDVE PODIGAO REGION NA NOGE! Muškarac brutalno zlostavlja nedužnog PSA, čuju se bolni KRICI (VIDEO)

Uznemirujući snimak iz Budve poslednjih sati širi se društvenim mrežama i izaziva talas osuda javnosti. Na njemu se vidi muškarac koji na balkonu zlostavlja psa vezanog kanapom, podiže ga i udara, dok životinja cvili i bezuspešno pokušava da se skloni.

Prema navodima objavljenim uz snimak, pas se navodno i dalje nalazi kod osobe koja se vidi na video-zapisu. U istoj objavi tvrdi se da je policija na lice mesta izašla tek nakon više sati, ali da životinja tom prilikom nije oduzeta, već je vlasnik, prema tim navodima, samo upozoren da takvo ponašanje više ne ponavlja. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

UPOZORAVAMO, SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ

Snimak je izazvao burne reakcije građana, koji zahtevaju hitnu reakciju nadležnih i odgovornost za osobe koje zlostavljaju životinje. Brojna udruženja za zaštitu životinja takođe su se oglasila, pozivajući građane da podnesu prijave nadležnim institucijama i pomognu da ovaj slučaj dobije sudski epilog, kako ne bi ostao bez kazne.

Ovakvi prizori još jednom podsećaju koliko su životinje bespomoćne pred ljudskom okrutnošću i koliko je važno da svaka sumnja na zlostavljanje bude ozbiljno shvaćena. Javnost sada očekuje da nadležne institucije utvrde sve okolnosti ovog slučaja i preduzmu mere u skladu sa zakonom.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li se Tužilaštvo Crne Gore oglasilo povodom snimka koji je uznemirio region.

Autor: Iva Besarabić