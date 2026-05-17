(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) HOROR NA PRUZI! Voz RAZNEO cisternu sa SEPTIČKIM OTPADOM, galoni FEKALIJA leteli na sve strane, vozač teško povređen! (FOTO)

Na društvenim mrežama kruži šokantan snimak na kojem se vidi kako voz udara u cisternu sa septičkim otpadom



Na društvenim mrežama kruži snimak sudara koji prikazuje cisternu kako prelazi preko pruge kada voz iznenada naleće i udara pravo u njen zadnji deo.

Cisternu odbacuje sa kamiona, nakon čega ona eksplodira izbacivši veliku količinu zelenog septičkog otpada koji leti kroz vazduh. Pri padu na zemlju cisterna ruši drvo, dok njen jezivi sadržaj nastavlja da se izliva po putu.

Vozač je zadobio povrede opasne po život u dramatičnoj nesreći koja se dogodila u SAD u četvrtak.

Hitne službe upućene su na mesto nesreće i zatekle su prevrnuti kamion, dok je gorivo takođe curelo iz cisterne. Vlasti su saopštile da je vozač hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama. Na teren su poslate i ekipe za opasne materije kako bi sanirale izlivanje goriva.

Policija je navela da izlivanje nije predstavljalo neposrednu opasnost po ljude. Prema prvim nalazima istrage, kamion nije stao pred postavljenim znakom za zaustavljanje pre nego što se sudario sa vozom. Vlasti nisu objavile identitet povređenog vozača.

Policijska uprava okruga Česapika saopštila je da je istraga o sudaru i dalje u toku. Ovo se dogodilo nakon što je najmanje osmoro ljudi poginulo kada je teretni voz udario u autobus na prometnom aerodromu u Bangkoku.

Najmanje još 25 osoba je povređeno kada je požar izbio i zahvatio više vozila. Snimci sa mesta užasa prikazuju vatrogasce kako očajnički pokušavaju da obuzdaju vatru. Na više motocikala vidi se kako su odbačeni preko puta nakon nesreće.

Drugi snimak prikazuje grupu spasilaca kako ulaze u ugljenisani autobus nakon što je požar stavljen pod kontrolu. Teretni voz sudario se sa vozilima na zakrčenom pružnom prelazu ispod stanice Makasan oko 15:40 sati po lokalnom vremenu.

Vlasti su saopštile da se tragična nesreća dogodila na železničkoj pruzi koja se ukršta sa prometnim putem Asok Din Daeng. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i potvrdila da je najmanje šestoro ljudi poginulo u sudaru. Broj žrtava kasnije je porastao na osam.

Požar je sada stavljen pod kontrolu, a ekipe čiste područje i nastavljaju potragu za eventualno novim žrtvama, saopštili su nadležni.

Cisternu odbacuje sa kamiona, nakon čega ona eksplodira izbacivši veliku količinu zelenog septičkog otpada koji leti kroz vazduh. Pri padu na zemlju cisterna ruši drvo, dok njen jezivi sadržaj nastavlja da se izliva po putu.

Vozač je zadobio povrede opasne po život u dramatičnoj nesreći koja se dogodila u SAD u četvrtak.

Hitne službe upućene su na mesto nesreće i zatekle su prevrnuti kamion, dok je gorivo takođe curelo iz cisterne. Vlasti su saopštile da je vozač hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama. Na teren su poslate i ekipe za opasne materije kako bi sanirale izlivanje goriva.

Policija je navela da izlivanje nije predstavljalo neposrednu opasnost po ljude. Prema prvim nalazima istrage, kamion nije stao pred postavljenim znakom za zaustavljanje pre nego što se sudario sa vozom. Vlasti nisu objavile identitet povređenog vozača.

Policijska uprava okruga Česapika saopštila je da je istraga o sudaru i dalje u toku. Ovo se dogodilo nakon što je najmanje osmoro ljudi poginulo kada je teretni voz udario u autobus na prometnom aerodromu u Bangkoku.

Najmanje još 25 osoba je povređeno kada je požar izbio i zahvatio više vozila. Snimci sa mesta užasa prikazuju vatrogasce kako očajnički pokušavaju da obuzdaju vatru. Na više motocikala vidi se kako su odbačeni preko puta nakon nesreće.

Drugi snimak prikazuje grupu spasilaca kako ulaze u ugljenisani autobus nakon što je požar stavljen pod kontrolu. Teretni voz sudario se sa vozilima na zakrčenom pružnom prelazu ispod stanice Makasan oko 15:40 sati po lokalnom vremenu.

Vlasti su saopštile da se tragična nesreća dogodila na železničkoj pruzi koja se ukršta sa prometnim putem Asok Din Daeng. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i potvrdila da je najmanje šestoro ljudi poginulo u sudaru. Broj žrtava kasnije je porastao na osam.

Požar je sada stavljen pod kontrolu, a ekipe čiste područje i nastavljaju potragu za eventualno novim žrtvama, saopštili su nadležni.

Autor: D.Bošković