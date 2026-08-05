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DRAMATIČNO: Mađarska donela hitnu odluku - građanima saopštena prelomna vest

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Denes Erdos ||

Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i povećane potrošnje vode, u stotinama naselja širom Mađarske uvedena su ograničenja u korišćenju vode za piće.

Prema podacima objavljenim na sajtu mađarske vlade, ograničenja prvog stepena uvedena su u 465 naselja, drugog stepena u 151, dok je najstroži, treći stepen ograničenja, na snazi u 13 naselja, preneo je portal Indeks.

Vlasti su saopštile da je Radna grupa za odbranu razmatrala stanje u snabdevanju energijom i posledice nestašice vode, dok je Generalna direkcija za upravljanje vodama upozorila da je vodostaj Dunava kod Pakša pao na 135 centimetara.

Kako bi se obezbedilo neometano hlađenje nuklearne elektrane Pakš, na pumpnim stanicama postavljene su dodatne plutajuće pumpe, dok su rezervne jedinice raspoređene u luci i na kopnu.

Prema prognozama, uslovi za uzbunu zbog ekstremnih vrućina trećeg stepena zadržaće se i nakon 5. avgusta.

Meteorolozi očekuju da će od 6. do 11. avgusta zemlju pogoditi izuzetno jak toplotni talas, uz tek neznatan pad temperatura tokom noći.

Autor: D.B.

#Mađarska

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