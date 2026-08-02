Nizak vodostaj Dunava i toplotni talas: Apel građanima da racionalno troše struju

Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period, zbog čega je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović apelovala na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće, javlja Javni servis.

Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još dvadesetak centimetara. Vanredna situacija već je uvedena u delu Vojvodine.

Hitne mere

Država preduzima hitne mere, kako bi se obezbedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav–Tisa–Dunav. Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja useva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada Hidrocentrale „Đerdap“, gde je dotok vode blizu istorijskog minimuma, ponovo je zasedao Republički štab za vanredne situacije.

Na štabu za vanredne situacije razmatrana je aktuelna meteorološka i hidrološka situacija u Srbiji, imajući u vidu najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazito visok rizik od požara na otvorenom prostoru i vodostaj na Dunavu i drugim vodotocima koji su na istorijskom minimumu.

Potrošnja struje kao zimi

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je, zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.

„Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi i to nije slučaj samo ove godine, tako je bilo i prethodnih godina. Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi“, rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Hidroelektrane na smanjenom kapacitetu

Objašnjava da trenutni prirodni uslovi ne dozvoljavaju dovoljan dotok zbog čega hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima. Kaže da identične izazove imaju i zemlje u okruženju što stvara dodatni pritisak na energetski sektor čitavog region.

„Dotoci na Drini su znatno ispod proseka, imamo određenih izazova i sa hlađenjem termoelektrane u Kostolcu. Sve to nas tera na veliki oprez, pre svega zbog situacije sa vodostajima, ali i zbog proizvodnje električne energije“, rekla je ministarka.

Ona ističe da je uprkos velikoj potrošnji, sistem siguran i stabilan. „U ovom trenutku nema rizika od preopterećenja mreže. Postoji regionalni izazov jer se Mađarska, Rumunija i Bugarska suočavaju sa izazovima u njihovom energetskom sektoru, zbog hlađenja nuklearnih elektrana i zbog toga smo na oprezu, kao i Elektromreža Srbije“, kaže Đedović Handanović.

Autor: D.B.