Pratio maloletnicu kroz prodavnicu, pa pokušao da je siluje: Uhapšen državljanin Azerbejdžana u Kotoru

Kotorska policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu seksualno uznemiravao šesnaestogodišnju devojčicu.

- On je prišao maloletnici, pratio je kroz prodavnicu, a zatim je dodirivao po licu i ljubio joj ruke. Uznemirena devojčica odmah se obratila radnicima obezbeđenja, koji su slučaj bez odlaganja prijavili policiji - potvrđeno je za RINU u UP.

Pripadnici Odeljenja bezbednosti Kotor brzo su identifikovali i pronašli osumnjičenog, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo seksualno uznemiravanje.

On će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Autor: D.B.