Nije joj lako!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink ''Novo jutro'' Dea Đurđević progovorila je o svom zdravlju, a i dalje se oporavlja od teške saobraćajne nezgode. Voditeljka je imala 21 operaciju, a kako kaže, sve su joj bile teške.

- Većina je bila borba za život, borba da dišem i da srce počne opet da kuca. Nekoliko puta sam prestajala da dišem. Srce je prestalo da kuca. Vratili su mi u funkciju i karlicu, kičmu, učili me opet da hodam - kaže Dea i dodaje da je i dan - danas sve bolno.

- Nekada su morali da me uspavljuju zbog jačine bolova, iako sam bila 24 sata na morfijumu i na svaka četiri sata sam dobijala dodatne analgetike. Sada imam kombinacije lekova koje uzimam tri puta dnevno i učim da se nosim sa bolom, jer ti lekovi samo umanjuju intenzitet bola, ne dovode do njegovog prestanka. Takođe, moj fizioterapeut Milan se raduje kada me ruka boli i kaže da je to dobar znak, da ona oživljava.

Dea je priznala da sama može da se našminka, ali da joj za ostalo treba pomoć.

- Tuširanje, feniranje, oblačenje, ne mogu ni sama da jedem jer ne mogu da sečem namirnice. Mama i Mladen mi uglavnom pomažu, ali se trudim zaista da ono što mogu radim sama - izjavila je hrabra voditeljka.

Autor: Pink.rs