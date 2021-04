Konačno progovorila!

Slavna voditeljka i jedna od najbogatijih žena na svetu, Opra Vinfri progovorila je o intervjuu s Megan Markl i Harijem koji je podignuo veliku prašinu i otkrila da su je neki njihovi odgovori šokirali.

Naime, ona je tokom promocije svoje knjige #What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing", dotakla i razgovora sa Harijem i Megan.

Istakla je da nije očekivala da će intervju imati toliki učinak, te je otkrila da se puno pripremala za razgovor.

- Bilo je jako važno za mene da sve to pokažem svetu kako bi svi mogli da vide, ali da stvari pre stvarnog intervjua ne procure i ne budu pogrešno interpretirane - rekla je Opra za magazin People.

Razgovor je trajao više od tri sata, a Opra je ekipi sa snimanja strogo zabranila da otkrivaju detalje intervjua pre emitovanja.

- Tako da smo puštali delove na CBS-u i činili smo to na način da ništa nije moglo da se iskoristi i protumači pogrešno. Puno je truda i energije uloženo u taj deo svega - dodala je.

Voditeljka tvrdi da je i njoj, ali i vojvodi i vojvotkinji od Saseksa bilo u cilju podele istinu s javnosti.

- Hteli su mogućnost da kažu svoju priču i da mogu biti što iskreniji u tome - kaže Opra, ali nije sakrila to da su je neki odgovori veoma iznenadili:

- Bio je to moćan intervju jer su oni bili otvoreni, ranjivi i iskreni. Intervju je ispao tako dobar jer su na sve tako odgovarali. Najviše su me iznenadile izjave o rasizmu i kada je par rekao da njihov sin Arči nije dobio titulu.

- Rekli su da neće dobiti titulu. Neće dobiti osiguranje koje će ga zaštititi, ali da su se brinuli koliko će mu biti tamna koža kad se rodi - prisetila se Opra.

Autor: M.K.