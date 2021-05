Čuvena Opra Vinfri konačno priznala koji intervju joj je bio najstresniji u karijeri, a ovo nikako nije smela da pita poznatu glumicu! (FOTO)

Napomenula je kako je tada bila pod velikim pritiskom, te da je u stvari morala to da uradi „za znatiželjne fanove”.

Opra Vinfri i danas se strese kad pomisli na pitanje koje je svojevremeno postavila glumici Sali Fild, tokom intervjua. Čuvena voditeljka to je i priznala u podkastu „Literally!”, napominjući kako je tada bila pod velikim pritiskom, te da je u stvari morala to da uradi „za znatiželjne fanove”. Svega se, inače, prisetila pošto je voditelj koji ju je pozvao u goste ispričao koliko ga nervira to što sve više kolega najveću pažnju tokom emisije pridaje igricama, dok je nekada, na primer, čuveni Bert Rejnolds mogao prosto da dođe, sedne i priča na razne teme.

– O, Bert Rejnolds! – „uključila se lampica” Opri , ali brzo se uozbiljila: Bože, imam neverovatnu priču, kad je on u pitanju – počela je ona, pa objasnila da se u stvari tiče Sali Fild, s kojom je Bert kako sarađivao, tako i izlazio godinama.

– To mi je velika greška. Pitala sam je da li Bert spava s tupeom na glavi. I sad kad to izgovorim, nije mi dobro. Stresem se, nekako… Bila sam mlada i iz produkcije su mi ponavljali kako moram to da uradim, jer je to ono što sve zanima. Ali da, pitala sam je i ona se zaledila. Isključila se u potpunosti. Odbilo ju je to i nikako nisam mogla da je „vratim nazad” – prisećala se Opra.

Voditeljka je odmah znala „koliko je sati”.

– Osetila sam to, pomislila sam odmah: „Au, hladan tuš usred programa”. Ali zaslužila sam, jer pitanje baš nije… Na mestu – dodala je, napominjući kako tako nešto danas nipošto ne bi uradila.

Autor: M.K.