AMERIČKI GLUMAC ZAGLAVIO U SRBIJI! Oduševljen Beogradom, zahteva da mu se jedna stvar HITNO POŠALJE u AMBASADU! (FOTO)

Bert Krajšer, američki stend-ap komičar, koji već neko vreme boravi u Srbiji i kod nas snima film "Mašina", ("The Machine") juče je objavio tvit u kojem moli za pomoć.

Seriously - @Uncrustables - big fan and I’m in Serbia for the next 2 months - can you please send these to the American embassy in Serbia...would mean the world!!! https://t.co/EbiXrnge7J