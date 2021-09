BOJSI IZ MUĆKI ZBOG RAKA ODLOŽIO TURNEJU?! Džon Čalis trebalo da nastupa do novembra, ali morao da se povuče zbog lošeg zdravlja!

Promoteri turneje su izdali saopštenje vezano za ovaj slučaj.

Čuveni glumac Džon Čalis (79) u našem narodu poznatiji kao Bojsi iz Mućki je odložio turneju zbog lošeg zdravlja.

Počasni Srbin koji obožava našu zemlju i to ne krije je trebalo da krene na turneju ovog meseca pa do novembra gde bi držao govore i pričao, ali mu je rečeno da prestane posle samo jednog nastupa, piše britanski The Sun.

- Zbog lošeg zdravlja, Džonova turneja je otkazana i to stupa na snagu odmah, bez odlaganja.

Navodno, glumac se "tajno bori protiv raka". Navodno su rekli Džonu koji je igrao čuvenog Bojsija sa ser Dejvid Džejsonom 22 godine u seriji Mućke, da ne može na turneju tek pre nekoliko dana.

Sve to je došlo posle Džonovih izjava o smrti tokom karantina. On je otkrio u razgovoru povodom promocije dokumentrca "Bojsi u Beogradu" da želi da mu epitaf na grobu bude parafraza "We’re having it" po frazi čuvene mančesterske grupe Oasis koja je žarila i plalila devedesetih, ali i da bi voleo da piše na spomeniku: "I had that adventure" (Imao sam tu avanturu). Posle Kovida je rešio da porazmisli o sopstvenom životu i smrtnosti.

U istom razgovoru je pomenuo i našu zemlju, kao i snimanje dokumentarca o slavi serije Mućke u Srbiji.

- Drago mi je da sam otišao tamo i snimio to. U svojoj profesiji sam uvek radio takve stvari i uvek nalazio avanture i nove stvari koje bih radio...

Na Tviter nalogu poznatog glumca još uvek nema nikakvih vesti na ovu temu.

Autor: M.K.