MARKU NIŠTA NIJE PROBLEM - TO JE MOJ PROBLEM!

Marija Bulat otvoreno i bez dlake na jeziku ovog jutra na RED TVu.

Filip Đukić u jednom momentu u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu rekao je suštu istinu:

"Nije mogla bolje da počne nedelja"

I potpuno je u pravu. Voditeljski četverac (+ Savin + Sofi) ovog ponedeljka je na okupu i dao je svoj maksimum da uz lagane, a zabavne teme i još bolje goste napravio sjajnu atmosferu tokom neverovatnih 5 sati lajva.

Filip Đukić, Milica Kemez, Jelena Pešić, Bora Santana, Stefan Savin i kuca Sofi danas su napravili sjajnu atmosferu u studiju RED TVa i ugostili Angelu Nikolić - studentkinju digitalnog marketinga, koja organizuje speed dating, Martinu Vrbos - pevačicu i Marka Bulata - čuvenog pevača i njegovu suprugu i nekadašnju Zadrugarku - Mariju Bulat.

Naša voditeljska ekipica u emisiji "Ne gledam ti ja to" posebno je bila oduševljena što je imala priliku da ugosti popularni bračni par - Marka i Mariju Bulat. Njih dvoje, po prvi put su u nekoj emisiji zajedno, pa su priznali da imaju i malu tremu. Marko Bulat nedavno je izbacio pesmu "Amerika" i to baš 22.02.2022. Priznao je da to nikako nije bilo slučajno i da je baš želeo tu simboliku. Veruje da nigde na svetu nije dobro kao u Srbiji, jer ovakav način života nigde ne može da se vodi, sem ovde. Bora je konstatovao da je Marko svih ovih godina, koliko je na sceni, ostao veran svom prepoznatljivom stilu - na šta je Marko šaljivo odgovorio da nije menjao čak ni frizuru.

Marija Bulat nije očekivala da Bora ne bude u "Zadruzi 5" i kaže da joj je sada ovaj najpopularniji rijaliti format prosto neobičan bez njega. Priznala je da je u trudnoći počela prvi put da prati "Zadrugu", ali i da se sada ne bi vraćala u rijaliti zbog dece, jer sada kod kuće ima tinejdžerku. Marija veruje da je teže imati devojčicu, nego dečaka, jer su one izloženije svemu - opasnost od predatora, pogrešnih odluka, nedostižnih modela lepote koje diktiraju društvene mreže...Marko veruje da je roditelj tu da detetu da sve smernice, ali da je na kraju na njemu šta će izabrati.

Marko misli da je previše budala na estradi i da se on trudi da uprkos svemu ostane normalan. Marija je podelila sa gledaocima da je njen trenutni moto -ozdravljenje, dok Marko misli da ništa nije zapravo problem i da sve stvari koje nam se dešavaju su zapravo sastavni deo života. Dok Marija kaže da je upravo to njen najveći problem - što Marku ništa nije problem i nije joj jasno kako ostaje hladnokrvan u određenim situacijama. Navela je primer da ako plače, Marko prosto na to nema reakciju i mirno ode na spavanje. Milica se ubacila sa tim da je potpuno razume, jer je bila u sličnoj situaciji (mi nagađamo da je u pitanju Bora, ali ništa ne možemo da tvrdimo - ne držite nas za reč!). Marko Bulat najavio je narednu spot "Tamo dole u kafani" (jer ga nije do sada uradio, a želeo je), a na leto izaćiće pesma "Geto"...i ko zna, možda baš ubaci i Filipa Đukića u spot, jer se pokazao kao veliki Markov fan i sa zadovoljstvom u studiju otplesao sa njim uz Markov veliki hit "Ritam oko" . Ako kojim slučajem niste, ovaj đusk-duet možete videti na RED TV Youtube-u, kao i RED TV Instagram stranici. A ako jeste - utvrdite gradivo i dobro se zabavite.

Autor: S.P.