DA LI JE ČEŠKANJE SA ANĐELOM DOVELO DO KRAHA NJIHOVOG ODNOSA!?

Bivši momak Sandre Rešić od ranog jutra otvoreno pred kamerama RED TVa.

I to se desilo. Na sred smo srede. Neki od nas broje sitno do kraja ove radne nedelje, neki se uopšte ne obaziru na to - a svima nam je zajedničko najbolje buđenje koje imamo uz neverovatnu jutarnju emisiju "Ne gledam ti ja to" na RED TVu. Već smo navikli - red ćaske i međusobnog peckanja između voditeljskog četverca, malo najgledanijeg rijaliti formata u regionu - "Zadruge 5", malo kuvanja, malo pesme, šale i ponajviše - fantastične zabave.

Milica Kemez, Bora Santana, Filip Đukić i Jelena Pešić ugostili su danas u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu Miroslava Ilića - pevača i bivšeg momka aktuelne Zadrugarke, Sandre Rešić i momke iz benda 'Kafanski sto'.

Gost Miroslav Ilić - pevač i bivši momak Sandre Rešić, objasnio je gledaocima RED TVa da su on i Sandra bili zajedno pet godina i da su raskinuli nakon njenog izlaska iz "Zadruge 4". Miroslav je nakon Sandrinog izlaska iz velelepnog imanja u Šimanovcima, nju sačekao, odvezao kući i nakon toga se nisu vise videli. On smatra da je trebalo da imaju duži razgovor kako bi bolje oboje razumeli šta se zapravo desilo, jer, po njegovim rečima, biti sa nekim pet godina nije malo. Da su se videli nakon njenog islaska, rekao bi joj da je izgubila jedinog iskrenog prijatelja. Tokom njenog boravka u "Zadruzi 4" bio je u kontaktu sa njenom majkom - najteže im je bilo kad joj je bilo loše, kada je padala u nesvest.

"U tim trenucima poželis da uđeš u televizor" - objasnio je svoja osećanja Miroslav.

Danas nije sa njenom majkom u kontaktu. Sandra i Miroslav su se upoznali jer su iz iste branše i razumeli su se zbog toga, a njihov početak je bio super i obećavajući.

Smetalo mu je kada se Sandra češkala sa Anđelom Rankovićem u "Zadruzi 4". Sa jedne strane razume da izolovanim ljudima fali pažnja, ali sa druge strane ipak to nije u redu. Gledaoci su pitali Miroslava da li on misli da je Anđelo Sandrina neprežaljena ljubav, a on je odgovorio da ne misli tako.

Dejan Dragojević i Sandra Rešić delovali su mu dosta prisno, ali opet kada gledaš sa strane ne možeš ništa decidno da zaključiš. Miroslav je rekao pred kamerama RED TVa da je Sandra zaista vredna devojka i da je kod kuće isto vredna koliko i u rijalitiju. Sandru su svojevremeno povezivali i sa Vukom Mobom, ali Miroslav ne veruje tim glasinama. Za Matoru misli da u odnosu sa Sandrom ona gleda samo svoj interes, a voditeljka Milica Kemez je konstatovala kako Miroslav i dalje sa poštovanjem, nakon svega, priča o Sandri.

Autor: S.P.