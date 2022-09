PLAVE I NE STARIJE OD 25! Psiholozi otkrivaju zbog čega Leonardo Dikaprio ostavlja devojke kad pređu ovu GRANICU!

Čim je svet obišla vest da je čuveni holivudski zavodnik ostavio još jednu devojku nakon što je ona napunila 25 godina, mnogi psiholozi počeli su da se bave njegovim profilom.

Iako mu mnogi muškarci zavide jer su mu kroz život prolazile prelepe, mlade žene, čini se da Leonardo Dikaprio ne može da ih zadrži kraj sebe kada zađu u kasne dvadesete, ili je u stvari upravo suprotno - on ih ostavi čim pređu 25?! To je pitanje koje svetsku javnost "opseda" već godinama unazad, a koje je ponovo postalo aktuelno ovih dana nakon što je planetu obišla vest da je poznati holivudski dasa raskinuo sa partnerkom Kamilom Morone. I možfa to ne bi bilo ništa neobično da on nije prekinuo vezu nedugo nakon što je mlađana pavuša proslavila svoj 25. rođendan.

Poznati glumac, inače, nikada nije imao stariju devojku od 25 godina, sem tokom 2000-ih kada je bio mlad i zabavljao se sa Žizel Bundšen, koja je mlađa od njega 6 godina.

Nakon što su kroz njegov život počele da prolaze sve mlađe žene i nakon što je postalo učestvalo da ih on ostavlja baš na sredini treće decenije života, ljudi su po društvenim mrežama počeli da analiziraju njegove veze i kombinacije. Ubrzo je postalo jasno da se on uglavnom zabavljao sa ženama sličnog profila - dosta mlađim od njega i obavezno prirodno plavim, svetle puti i plavih očiju. Gotovo sve su, takođe, bile manekenke i na početku karijere, pa se mnogi pitaju da li su takve veze primerene, budući da je on na zalasku četrdesetih.

Svoju poslednju partnerku, Kamilu Morone, Dikaprio je upoznao kada je ona imala samo 12 godina, a on 22, i to preko njenog očuha Al Paćina. Počeli su da se zabavljaju kada je napunila 20.

Stručnjaci smatraju kako Dikaprio ima jasne razloge zbog kojih se upušta u takve veze, a to objašnjavaju time da su žene u tim godinama "mlade u srcu", a da muškarci poput glumca nisu zainteresovani za dame koje znaju šta žele.

Prema rečima stručnjaka, oko 25. godine mozak prestaje da se razvija, pa iz toga proizilazi da takvi partneri traže mlađe partnerke jer će ih lakše kontrolisati.

Značajne promene u anatomiji i aktivnosti mozga još se događaju tokom mlađe dobi, naročito u prefrontalnim regijama koje su važne za planiranje unapred, predviđanje budućih posledica odluka, kontrolu impulsa, kao i poređenje rizika i nagrada – objašnjava za Njujork tajms ugledni profesor Lorens Stajnberg sa Univerziteta Templ.

To znači da onaj muškarac koji je u vezi mladim ženama ima mogućnost da oblikuje tu osobu onako kako želi, barem dok ona ne počne da sazreva. To kod Dikaprija podrazumeva i da on prekida svoje veze nakon što njegove partnerke "odrastu".

Pojedini mediji prenose da se takođe priča o tome kako poznati glumac nema viziju da postane roditelj, pa prekida veze baš onda kada bi možda njegove partnerke poželele zasnivanje porodice.

Stručnjaci za parove napominju da se glumčeve veze možda završavaju neslavno zbog njegove loše povezanosti s partnerkama.

Treba biti svestan da osoba sa kojom ulazite u vezu jeste premlada da bi bila na vašem nivou intimnosti koja se stiče godinama iskustva i mudrosti – ističe Lari Mišel, savetnik za parove.

Autor: Pink.rs