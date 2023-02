Za njegovo ime vezivale su se brojne urbane legende, kao što je između ostalog, da mu je na albumu pisalo "zabranjeno za pse i Srbe", što je apsolutna izmišljotina, nažalost, nije uspeo da pobedi demone koji su ga progađanjli godinama.

Kobejn je dugo patio do kliničke depresije, pošto mu je dijagnostikovana još u srednjoj školi, a takođe postao zavisnik od droge i alkohola.

Iza sebe je ostavio ćerku Frensis koju je dobio sa Kortni Lav, a njegova mezimica otisnula se u opasne vode i po uzoru na oca, upala u kandže zavisnosti.

Frensis Bin predstavlja krunu ljubavi Kortni i Kurta, koji su se venčali 1992. godine. Međutim, njeno detinjstvo nije bilo tako sjajno. Zbog preranog gubitka oca i majke sklone turbulentnom životu imala je teško detinjstvo, a pre 13. godine starateljstvo nad njom dobile su njena baka Vendi O Konnr i sestra njenog oca Kimberli Kobejn.

Kortni Lav je po nalogu suda dobila i zabranu prilaska svojoj ćerki sve dok je bila maloletna, čemu je ponajviše "kumovalo" to što je tokom trudnoće koristila nedozvoljene supstance, a najviše heroin. Zapravo, Frensis je bila oduzeta od roditelja još kada je imala samo 2 nedelje.

Ubrzo nakon što je postala punoletna, nasledila je očeve milione jer je sav novac koji je Kurt zaradio i nakon smrti pripao upravo njoj.

Frensis danas dobija oko 100 hiljada dolara mesečno zahvaljujući autorskim pravima svog oca, a priznala je kako je živela iznad svojih mogućnosti uprkos ogromnom bogatstvu, kao i da je čak 11 miliona dolara bacila u vetar. U jednom intervjuu priznala je kako se nije sredila sve dok 2016. godine nije odlučila da prestane s drogama i alkoholom.

Dodala je kako je uvek imala nerealnu sliku o svom nasledstvu.

Frensis se danas povukla iz javnosti, vodi miran život i bavi se umetnošću. Prošle godine proslavila je 30. rođendan, i kako kaže, u jednom trenutku života nije bila sigurna da će ga doživeti.

- 30! Uspela sam! Iskreno, 20-godišnja Frensis nije bila sigurna da će se to dogoditi. U to vreme, unutrašnji osećaj dubokog prezira prema sebi izazvan nesigurnošću, destruktivnim mehanizmima suočavanja sa stvarnošću i sa mnogo traume koje moje telo i moj mozak nisu mogli da podnesu, uticali su na to kako vidim sebe i svet; kroz objektiv ogorčenosti što u životu imam toliko haosa i boli povezane sa tugom koja se činila neizbežnom - započela je svoju objavu prošle godine Frensis Bin Kobejn.