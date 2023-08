Čuveni glumac preminuo u 66. godini, nakon teške borbe izdala ga pluća

Glumac Ron Sipas Džons, koji je osvojio Emi, najpoznatiji po ulozi Vilijama Hila u filmu "Ovo smo mi", preminuo je u 66. godini posle duge i teške bolesti.

Predstavnik glumca potvrdio je Džonsovu smrt u subotu njegovim fanovima:

- Voljeni i nagrađivani glumac Ron Sipas Džons preminuo je u 66. godini nakon duge i teške borbe sa plućnim problemima.

- Tokom njegove karijere, njegovu toplinu, lepotu, velikodušnost, dobrotu i srce osećao je svako ko je imao sreću da ga poznaje - navodi se u saopštenju.

- Počeo je svoju karijeru u kafeu Nuiorican Poets Cafe i njegova ljubav prema sceni bila je prisutna tokom čitave njegove karijere, uključujući njegovu nedavnu nominaciju za Tonija i predstavu koja je osvojila nagradu Drama Desk za ulogu u Clide's na Brodveju - navodi se.

Glumio je i u mnogim drugim ostvarenjima uključujući "Law & Order: Organized Crime", "Better Things", "Luke Cage", "Looking For Alaska"...

Autor: pink.rs