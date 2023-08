NE PRESTAJE DA INTRIGIRA! Nova tetovaža Anđeline Džoli sve zaprepastila, oglasio se i ON! (FOTO)

Najpre je nastao haos zbog zamućenih fotografija, a sada je jasno šta označavaju simboli

Anđelina Džoli ima novu tetovažu i to na vrlo neobičnom mestu. Izvesni tatu majstor objavio je kako izgledaju oslikani dlanovi slavne glumice, sa veoma posebnim značenjem.

On se na Instagramu potpisuje kao Mr. K, a otkrio je šta znače simboli koje je kasnije fotografisao uz posebno obrazloženje kako ne bi došlo do zabune. Zato se Mr. K. najpre izvinio Džolijevoj, jer je došlo do nesporazuma nakon što je pokazao zamućenu sliku njenih šaka, tačnije srednjih prstiju.

Mnogi su pomislili da je novu tetovažu posvetila Bredu Pitu, ali je tatu majstor sada razrešio misteriju.

- Pre svega, žao mi je zbog svih loših nagađanja i iskreno se izvinjavam Anđelini Džoli zbog stresa koji sam joj možda stvorio. Ova tetovaža predstavlja dva bodeža u geometrijskom i apstraktnom stilu, ništa povezano s religijom ili krstom - objasnio je on.

Autor: N. Ž.