EVO ŠTA SE ZAISTA DEŠAVA SA PRINCEZOM OD VELSA?! Progovorio sportista koji viđa princa SVAKI DAN i zna celu ISTINU!

Ovaj muškarac je prvi komšija slavnog para i tvrdi da sve zna o oporavku princeze od Velsa i tome da li joj je dobro ili ne!

Za Kevina Pitersena većina ljudi u Srbiji nikad nije čula a u Velikoj Britaniji je jedan od poznatijih sportista.

Bivši igrač kriketa jedan je od prvih komšija princa Vilijama i princeze Kejt u Vindzoru i tvrdi da ih viđa gotovo svaki dan, makar u prolazu.

Njegove tvrdnje može da potkrepi i supruga Džesika, pošto ih je i ona viđala nekoliko puta samo od početka marta do danas.



Kevin Pitersen se zbog sveopšte ujdurme oko stanja Kejt Midlton oglasio na Tviteru, kako bi "začepio usta" teoretičarima zavere koji idu toliko daleko sa izmišljotinama da tvrde i da je princeza od Velsa i preminula!

"Teorije zavere oko Kejt su apsolutno apsurdne. Viđamo V i K (Vilijama i Kejt) često i poslednjih nekoliko dana. Teško je poverovati da su ljudi bili toliko okrutni i nerazumni da na ovoj platformi pišu sra*a koja su prave laži. V i K su najdivniji roditelji i normalni/skromni kakvi jesu. Neka ozdravi K koji se oporavlja od operacije. Ostavite nju i njenu predivnu porodicu na miru", dodao je Pitersen.

On nije želeo da ulazi u dalje rasprave sa tviterašima oko toga zašto je Kejt toliko dugo u ilegali i da li možda boluje od neke fatalne bolesti.

The conspiracy theories around Kate are absolutely absurd!

We see W&K most days and in the last couple days too!

It beggars belief that people would be so ridiculous and cruel in writing BULLSHIT on this platform that are out and out lies!

W&K are the most wonderful parents…