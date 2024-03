'VILIJAMA STIGLA KLETVA PRINCEZE DAJANE!' Društvene mreže GORE od priča vezanih za princa: 'To je sve zbog lošeg ponašanja...' (VIDEO)

Kako je britanska kraljevska porodica već nedeljama u žiži svetske javnosti, tako su društvene mreže širom sveta usijale zanimljivosti upravo o njenim najistaknutijim članovima.

Uz Kejt Midlton, koja je pre nekoliko dana obelodanila da ima rak, fokus je i na njenom suprugu princu Viljamu, koji se našao u žiži spekulacija i tračeva, a vodeća je bila ona da već dugo vara svoju ženu sa markizom od Čemlija, Rouz Hanburi.

I dok je u britanskim medijima ovo označeno kao apsurdno nagađanje, američki su čitavoj temi pristupili kao da je tačna. Primera radi, čak je i čuveni voditelj Stiven Kolbert u svom šou posvetio uvodni monolog temi Vilijamove preljube, navodeći Rouz Hanburi kao njegovu ljubavnicu.

Takođe, ova afera je takođe spomenuta u prošlogodišnjoj knjizi Omida Skobija "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", premda prilično pažljivo, a jedino što je sa sigurnošću navedeno jeste da su se Vilijam i Kejt Midlton udaljili od lepe markize nakon što su se 2019. pojavile glasine o njihovoj romansi.

Nakon priznanja da je princezi od Velsa dijagnostikovan rak mediji su prestali sa nagađanjima o preljubi, ali je s druge strane ova tema i dalje goruća na Fejsbuku, Instagramu, TikToku i Tviteru. Internet zajednica ne zaboravlja spekulacije lako, a ovih dana posebno se bave poređenjem Vilijamovog izgleda nekada i sad.

Mlađa generacija otkrila je prinčeve slike iz mladosti, ostavši iznenađena njegovom nekadašnjom lepotom i stavom šmekera. Čak su i oni koji se sećaju Vilijama u njegovim 20-im godinama bili zatečeni time koliko se princ promenio.

- Nisam sigurna da generacija Z zna bilo šta o ovome, ali kao stariji milenijalac imam dužnost da vas informišem: najluđi preokret u skorijoj kraljevskoj istoriji je taj da je princ Vilijam nekada bio taj koji je zgodan - glasi jedan od najpopularnijih tvitova na ovu temu, koji povlači paralelu sa princem Harijem.

Dok je princ Hari oduvek bio pomalo autsajder i ne tako dobar frajer, iako zanimljive spoljašnjosti, Vilijam je kao student imao holivudski tip lepote, gustu, plavu kosu i atletsku građu i lako je mogao da zaigra u bilo kojoj romantičnoj komediji kao glavni lik za kojim uzdišu sve žene. Važio za jednog od najpoželjnijih neženja na svetu, i to ne samo zbog titule i bogatstva, već i zbog dobrog izgleda, a devojke i tinejdžerke širom sveta su ludele za njim. Vrištale bi i želele su samo da ga dodirnu gde god bi se pojavio.

Međutim, stvari su danas, 20 godina kasnije, nešto drugačije. Dok Hari i dalje, iako ima 39 godina, i dalje izgleda prilično dobro i privlačno, Vilijam je kako je stariji sve više podseća na oca, kralja Čarlsa, a iako ima tek 41 godinu izgubio je većinu kose. Korisnike mreža je to inspirisalo na zanimljive šale, povezavši njegovu ćelavost sa "karmom" koja ga je stigla jer je navodno varao Kejt.

"I onda je njegova majka, sa neba, videla kako Vilijam postaje kao njegov otac i jednostavno mu je oduzela kosu", "Princeza Dajani uzela je Vilijamu kosu, obrve i oblik brade onog trenutka kada je počeo da se ponaša kao svoj otac", "Ovo je kletva princeze Dajane za njegovo loše ponašanje", samo su neki od hiljada komentara u sličnom duhu.

Autor: N. Ž.