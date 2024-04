PLJAČKA U KRALJEVSKOJ PORODICI MISTERIJA DO DANAS! Dokazi u ovoj detektivskoj priči upućuju na OMRAŽEN PAR!

Već godinama se svi pitaju jesu li bivši kralj i žena zbog koje se odrekao svega sami ukrali svoj nakit ili su lagali da je on uopšte ukraden?! Volis Simpson, vojvotkinja od Vindzora, jedna je od najneomiljenijih članica britanske kraljevske porodice pre dolaska Megan Markl, a taj imidž je prati i decenijama nakon njene smrti.

Nekadašnja američka glumica zbog koje je Edvard VIII abdicirao jer mu nije dopušteno da se oženi razvedenom ženom i potom je zauvek bio odbačen od sopstvene porodice i zemlje često je bila na meti negativnih komentara, a jedan od razloga svakako je i skandal iz 1946. godine.

Sredinom oktobra re godine, Volis i Edvard, u tom trenutku već samo vojvoda od Vindzora, napustili su "Ednam lodž" u Berkširu, gde su odseli sa svojim prijateljima, i otišli u londonski hotel "Kleridž".

U njihovom odsustvu, kuća je opljačkana, a nestao je, između ostalog i nakit Volis Simpson vredan oko 25.000 funti, što bi danas vredelo čak 1,3 miliona funti.

Edvard je kasnije pisao svom bratu kralju Džordžu VI kako bi mu opisao svoju posetu Britaniji kao iskustvo koje mu je "otvorilo oči" i napomenuo da je na "gorak i skup način" saznao da "Velika Britanija više nije bezbedna zemlja u kojoj se poštuju zakoni". U pitanju je bio nečuvena pljučka koja je do danas ostala velika misterija – nikada niko nije odgovarao niti bio uhapšen.

Ipak, postojale su sumnje...

Naime, kako piše Daily Mail, u vreme oko smrti Volis Simpson 1986. godine, kržila priča da je kuća koja se dogodila u domu lorda i ledi Dadli bila "posao iznutra", u kom su saučesnici bili upravo vojvoda i vojvotkinja od Vindzora, koji u tom trenutku nisu bili u zavidnoj finansijskoj situaciji. Štaviše, spekulisalo se i da nakit uopšte nije ukraden.

Naime, nakit je navodno ostavljen u kutiji ispod kreveta, umesto na sigurnom, u zaključanoj sobi, kako je to bio običaj u to vreme. Sobu je nadgledao oficir koji je brinuo o bezbednosti Vindzorovih, lopovi su ušli u kuću oko šest sati predveče, nakon što je on otišao na večeru. Navodno su se provalnici popeli uz dugački beli konopac koji je bio pričvršćen za prozor spavaće sobe ćerke lorda i ledi Dadli, a potom ušli pravo u sobu Volis Simpson, ignorisali sve ostale vredne predmete koji su se nalazili i u njoj i u čitavoj kući, uzeli samo kutiju s nakitom i otišli neopaženi.

Sobarica je otkrila krađu, alarmirala sve, Skotland jard poslao je inspektore, a kad su Edvard i Volis stigli ponašali su se "preterano uspaničeno i besno", napisao je kraljevski biograf Aleksandar Lerman, koji je o ovoj priči pisao u knjizi "Moć i slava".

Ledi Dadli je kasnije u svojim memoarima napisala da je vojvotkinja Volis demonstrirala "neprijatnu i neočekivanu stranu svog karaktera" jer je očekivala da lojalni zaposleni njenog doma prođu kroz strogo ispitivanje. Domaćica je to odbila, istakavši da su svi osim jedne radnice u kuhinji svi "staro i odano dugogodišnje osoblje". Simpsonova je potom ispitivala pomenutu ženu iz kuhinje kao da je počinila zločin iako nije imala nikakav dokaz protiv nje.

Sutradan je pronađeno 18 rasparenih minđuša na obližnjem golf terenu, a Volis Simpson je gnevna terala sve da traže ostale kako bi imala odgovarajući par, ali uzalud. Takođe su, kao bezvredne sitnice, pronađene Faberžeove kutije i niske bisera koje su pripadale kraljici Aleksandri, baki Edvarda VIII, a spekulisalo se da je vrednost nestalnog nakita mnogo veća nego što par tvrdi.

Inspektor Kepstik, kog je poslao Skotland jard, zaključio je – bez bilo kakvih dokaza – da pljačka nije "delo iznutra", da vojvoda i vojvotkinja nemaju veze s njom i da je počinilac 27-godišnji lokalni, sitni kriminalac Lesli Holms. Kepstik je bio opsednut dokazivanjem Holmsove krivice iako nije uspeo da pronađe dokaz da on bude optužen.

– Nema sumnje da je zakopao nakit, ubežen sam da se plaši da ga se reši – naveo je inspektor u pismu FBI-ju i nastavo da maltretira Holmsa, insistirajući da prizna krivicu.

Slao mu je godinama božićne čestitke u kojima mu je nagoveštavao da je došlo vreme da prizna, između ostalog, a Holms je kasnije pričao da mu je nuđena i visoka nagrada u zamenu za priznanje.

Godinu dana nakon smrti Volis Simpson, 15 godina nakon Edvardove smrti, 1987. na aukciji kuće Sotheby's u Ženevi ponuđeno je najmanje 30 komada nakita koji su tada nestali.

– Verujem da je vojvotkinja od Vindzora prevarila osiguravajuće kuće preuveličavajući brojeve i identifikaciju nakita koji su nestali – rekao je Lesli Fild, zvanični istoričar u kraljevskoj kolekciji nakita i dodao da smatra da su "od početka nestali predmeti bili u sanduku u Parizu i da su tamo ostali".

Najčešće se misli da je zaista došlo do pljačke, ali da su Edvard i Volis hteli to da iskoriste, tako što su preuveličali priču o tome šta im je nestalo kako bi dobili više novca od osiguravajuće kuće. Neki, međutim, misle da je kompletna pljačka izmišljotina vojvode i vojvotkinje od VIndzora, što bi podržalo verovanje ledi Dadli da je izliv besa Volis Simspon delovao neuverljivo.

U svakom slučaju, ova priča prikazuje jedan od najkontroverznijih parova u britanskoj kraljevskoj porodici u vrlo nelaskavom svetlu.

Autor: N. Ž.