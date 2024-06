''MI ĆEMO ZAUVEK BITI PORODICA'' Dženifer Aniston briznula u plač tokom intervjua! Prisetila se pravih PRIJATELJA!

Nije joj bilo lako!

Tokom intervjua za magazin "Variety", glumica Dženifer Aniston nije uspela da zaustavi suze kada ju je novinarka upitala kako se oseća kada gleda popularnu seriju "Prijatelji", nakon što je umro njen kolega i prijatelj, glumac Metju Peri.

Video snimak intervjua izazvao je buru na platformi X, nekadašnjem Tviteru.

Jennifer Aniston and Quinta Brunson share a heartfelt moment during their #ActorsOnActors conversation. https://t.co/hi36vnwH57 pic.twitter.com/6ccIZ15FVc