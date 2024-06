NIJE USPELA DA ZAUSTAVI SUZE! Dženifer Aniston se slomila pred kamerama na pomen preminulog kolege! ''Zauvek ćemo biti porodica!''

Zauvek će biti prijatelji!

Tokom intervjua za magazin "Variety", glumica DŽenifer Aniston nije uspela da zaustavi suze kada ju je novinarka upitala kako se oseća kada gleda popularnu seriju "Prijatelji", nakon što je umro njen kolega i prijatelj, glumac Metju Peri.

Nakon što je voditeljka primetila da DŽenifer plače, ponudila joj je minut pauze na šta je glumica rekla da su to suze radosnice.

- Ovo su srećne suze. Neverovatno mi je da je prošlo 30 godina od snimanja serije. Privilegija je što je toliko opstala i što ljudima i dalje znači. To je najveći poklon koji smo nas šestoro mogli da zamislimo. Želim da kažem i da ćemo mi zauvek biti porodica - istakla je DŽenifer.

Glumačko ostvarenje u seriji "Prijatelji" nije jedina spona DŽenifer i pokojnog Metjua. Kako je glumica navela, njihovo prijateljstvo bilo je posebno.

Slavni glumac preminuo je od akutnih posledica dejstva ketamina, navodi se u toksikološkom izveštaju patološke kancelarije okruga Los Anđeles, a pronašli su ga na njegovom imanju tačnije u đakuziju.

U intervjuu sa Dajanom Sojer, pre dve godine, Metju je izjavio da mu je, uprkos svim usponima i padovima koje je imao zbog bolesti zavisnosti od droge i alkohola, DŽenifer uvek bila prijatelj bez premca.

Jennifer Aniston and Quinta Brunson share a heartfelt moment during their #ActorsOnActors conversation. https://t.co/hi36vnwH57 pic.twitter.com/6ccIZ15FVc