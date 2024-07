Još jedna optužba za Pi Didija: Tereti se za ova gnusna dela, a evo i ko ga je tužio

Šon Džon Kombs, poznatiji kao Didi, suočava se sa još jednom optužbom za trgovinu ljudima. Naime, tužila ga je Adrija Ingliš, koja tvrdi da je Didi tražio od njenog dečka i još jedne manekenke da ga oralno zadovolje u zamenu za manekenski angažman.

Tvrdi da je njen dečko odbio ponudu, ali da mu je Didijev saradnik ponovo ponudio posao pod uslovom da nagovori Adriju da radi kao go-go plesačica na Didijevoj tada predstojećoj zabavi 2004. godine.

Stupila u prisilni seksualni odnos

Ona i njen dečko su pristali na tu ponudu i Adrija je radila na toj zabavi. Tvrdi i da je kasnije radila na drugim Didijevim žurkama gde je, kako je navela, redovno morala da pije alkohol pomešan sa narkoticima poput ekstazija i da flertuje sa gostima. Iako se u početku nije očekivalo da ima seksualne odnose sa gostima, tvrdi da ju je on na to pripremio. Adrija tvrdi da su se stvari pogoršale kada je Didi zahtevao da spava sa Džejkobom Arabom, poznatim američkim dizajnerom luksuznog nakita. Kako se navodi u tužbi, Adrija je sa njim stupila u "prinudni seksualni odnos" i za to je dobila 1.000 dolara, piše TMZ.

Još jedna optužba u nizu

Podsetimo, u novembru 2023. godine, repera je za seksualno zlostavljanje optužila njegova bivša devojka Kesi Ventura. Tvrdila je da ju je tokom njihove dugogodišnje veze fizički zlostavljao i silovao. Ubrzo nakon njenih optužbi, pojavila se još jedna optužba, od strane Džoi Dikerson-Nil, koja je je tvrdila da ju je Didi drogirao i silovao. Postoji optužva od još jedne žene, koja je želela da ostane anonimna, a optužila ga je za seksualno zlostavljanje, nakon čega je optužen i za trgovinu ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Didi i dalje sve negira.

Autor: Nikola Žugić