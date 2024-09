Kejt Midlton ponovo u javnosti: Nije htela da propusti ovaj događaj, a onda se svima obratila EMOTIVNOM PORUKOM

Kejt Midlton pojavila se na baletskoj predstavi "Žizela"

Kejt Midlton ostavila je javnost krajnje iznenađenu nakon što se pojavila na baletskoj predstavi "Žizela" u prestižnom pozorištu "Sadlers Wells".

Dok se i dalje oporavlja od hemoterapije, princeza od Velsa je na društvenoj mreži "X" opisala predstavu kao "potresnu i inspirativnu", a pritom je istakla da je produkcija na najbolji mogući način pokazala svoju kreativnost.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi