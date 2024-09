Kako je Milan Marić smršao 24 kilograma! Sistem ishrane mu je bio jednostavan i efikasan, ali se ne preporučuje svima

Milan Marić je zbog jedne uloge morao da se ugoji 30 kilograma, a potom je skoro isto toliko morao da "skine" zbog uloge Tome Zdravkovića.

Glumac Milan Marić jedan je od najpoželjnijih muškaraca na domaćoj javnoj sceni već godinama.

On je prilično tajanstven kada je reč o njegovom privatnom životu, dok je s profesionalne strane i te kako ostvaren i do sada ima nekoliko važnih glavnih uloga iza sebe, a publika ga naprosto obožava.

Milan je zbog uloga bio spreman i na razne transformacije, bilo da je u pitanju dobijanje kilograma ili mršavljenje, navodi glossy.espreso.co.rs

Dovlatova, Milan se ugojio neverovatnih 30 kilograma. Milan je tada imao 103 kilograma, što na njegovu visinu nije bilo uočljivo kao višak.

Ipak, kada je dobio ulogu Tome Zdravkovića u filmu "Toma", glumac je morao isto toliko i da smrša, s obzirom na to da je pevač narodne muzike bio mršav.

— Promena u kilaži nije samo puko gubljenje kilograma i kupovina novih stvari, već promena u glavi i odnosu prema svom telu. To nije telo na koje si ti navikao, treba ti period adaptacije. Nije samo teško ugojiti se, već i kad mnogo smršaš taj gubitak utiče na tebe — rekao je glumac u tom periodu za medije.

Nije se pridržavao popularnih dijeta. Rešenje se krilo u količini hrane u obrocima, pa je iz ishrane izbacio jedan obrok.

How it started: How it’s going:

Dovlatov (103kg) Toma (79kg) pic.twitter.com/5jMfSjSPGM