Ovo nije film, već pravi život: Šon Mendez progovorio o raskidu sa Kamilom Kabeljo, otrkio sve detalje

Pevač Šon Mendez (26) gostovao je nedavno u podkastu Džeja Šetija, gde je govorio o svom raskidu s Kamilom Kabeljo i o reakcijama javnosti na to. Rekao je da su on i Kamila čuvali "malu vatru ljubavi jedno za drugo“ uprkos tome što su raskinuli 2023. godine.

Bivši par je obnovio svoju vezu 2023, dve godine nakon njihovog prvobitnog razlaza, da bi nekoliko meseci kasnije ponovo prekinuli vezu. Na društvenim mrežama ponovo je pokrenuta polemika o njihovom odnosu.

U tvitovima podeljenim na društvenoj mreži "X", Šon se osvrnuo na interesovanje o njegovoj bivšoj i raskidu, pa je napisao:

„Iznervirani smo različitim projekcijama o nama na društvenim mrežama u poslednjih nekoliko meseci. Obično sam prilično dobar u tome da samo posmatram dok se sve stiša, ali u poslednje vreme me to pomalo muči... pretpostavljam da je to zbog toga što sam samo čovek".

„Projekcija“ i „buka“ koje Šon spominje verovatno se odnose i na izdavanje šestog studijskog albuma Sabrine Karpenter, "Short n’ Sveet", za koji mnogi kažu da sadrži detalje o njenoj kratkoj vezi sa Šonom.

„Ljubav je mnogo, ali partnerstvo je više od ljubavi i mislim da ima mnogo veze sa načinom na koji podržavate jedni druge u svakodnevnom životu i zaista budete iskreni o tome ko ste“, objasnio je Mendes u podkastu.

26-godišnji pevač dodao je da je zahvalan što sva ova dešavanja nisu poremetila prijateljstvo koje su on i Kamila razvili.

"Iskreno, mislim da smo Kamila i ja uradili najbolji posao u očuvanju naše ljubavi jedno prema drugom. Koliko god da ste mentalno jaki, kada milioni ljudi komentarišu, veoma je teško ne biti pogođen time, ne biti pokoleban time, nadahnut time i ne žudeti za tim. Ovo nije film. Ovo je pravi život. Ovo je prava ljubav, a ljubav je zbunjujuća i teška i prolazi kroz padove i lomove", poručio je i dodao das je iskustvo bilo "brutalno".

Dodao je da je komunikacija ključna za očuvanje veze. "Imam sreće što je Kamila neverovatna osoba", zaključio je Šon Mendez.

