Našem pevaču istrulio bubreg kad je imao 7 godina, morali su da ga izvade: Otac se vratio iz Nemačke da mi spasi život!

Kada je Baja Mali Knindža bio mali suočio sa velikim zdrastvenim problemom koji je mogao da ostavi ozbiljne posledice na njegov život.

Sa samo sedam godina ostao je bez bubrega, a zahvaljujući čuvenom sarajevskom doktoru Jozefu Kafki ostao je živ.

- Vojska je najveća životna škola. Mene su pogrešno lečili, doktor Jozef me je spasao. Mislio sam da nikad neću doći kući - rekao je pevač, pa se prisetio perioda kada mu je život visio o koncu:

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih!

