Ova lepa Vojvođanka je Kseniju Pajčin zvala na žurke kod Paf Dedija: Odrasla je u selu kod Kikinde, postala svetska faca, a onda izgradila crkvu

Poslednjih nedelja svet šou-biznisa trese se od skandala vezanih za ime Paf Dedija, Pi Didija ili Šona Kombsa, pošto je pod svojim pravim imenom priveden i sproveden u zatvor. U fokusu su i razuzdane žurke koje je reper i muzički mogul nekad organizovao, a na kojima su se pojavljivala brojna poznata lica.

I pokojna Ksenija Pajčin svojevremeno je otkrila da je bila pozvana na jedan od kontroverznih partija, ali nije otišla.

- Ja to uopšte nisam volela, osetim kad mi neko ne prija, pa makar to bio i Paf Dedi. Moj drug Peđa Govedarica, koji je radio kao buker u Njujorku, tada me je pozvao na žurku sa Majom Latinović, top modelom, ona je sada milionerka. I vrištao je od smeha kad sam mu rekla da ušivam nadogradnju plesačicama i da ne mogu jer sam mnogo umorna. Eto, propustila sam žurku - ispričala je Ksenija u jednoj emisiji.

Mnogi su se, pogledavši snimak, prisetili da je Maja Latinović nekada bila jedno od najzvučnijih imena modne scene koje je poteklo sa ovih prostora. Nosila je revije najvećih kreatora, čak se pojavila i u spotu Džej Zija za pesmu "Change Clothes".

Rođena je 1980. u Banatskom Novom Selu, kod Kikinde, a njena modna priča počela je kada je imala 16 godina, nakon što ju je sestra prijavila na lokalni izbor za manekenke, gde je zauzela drugu poziciju. Od skauta iz Italije dobila je ponudu da ode u Milano, i od tada se njena karijera razvijala vrtoglavom brzinom.

Uspesi su se nizali. Sa 19 godina počela je da radi sa renomiranom njujorškom agencijom Women Management. Legendarni modni fotograf Mario Testino izabrao je Maju za lice kampanje Roberta Kavalija, a kasnije ju je slikao i za italijanski Vogue. Više puta se pojavila u modnoj Bibliji, i to u izdanjima na različitim jezicima. Gotovo da ne postoji veliko ime iz industrije čije modele nije nosila, što na pisti, što u editorijalima, što u kampanjama. Chanel, Ralph Lauren, Versace, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Donna Karan, Michael Kors… Plus bezbroj naslovnih strana prestižnih magazina.

No, manekenska karijera ne traje dugo, osim ako niste Naomi Kembel. Maja danas živi mirnijim životom, u srećnom je braku, ima i sina, a zbog prirode posla promenila je više lokacija. Njujork, Milano, Bugarska… Ne zaboravlja ni svoje korene, pa je pre nekoliko godina pomogla da se u njenom selu izgradi crkva.

Tom prilikom je izjavila da se još kao mala pitala zašto u selu nemaju crkvu.

– Sanjala sam da nešto gradim i gradim, ali nikad nisam znala šta to u snu gradim. Kada mi je mama javila da je odlučeno da se gradi crkva u selu, odmah sam joj rekla da ću da pomognem – ispričala je jedna od naših najuspešnijih manekenki.

Autor: Pink.rs