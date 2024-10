Dočekala majka da je ručice zagrle: Naša pevačica dobila dete u 52. godini, a sada objavila i fotku sa naslednicom (FOTO)

Srpska pevačica Sanja Maletić porodila se u 52. godini i na svet donela ćerkicu kojoj su ona i njen izabranik dali ime Vanja.

Naslednica je Sanji Maletić centar sveta, a pevačica je na Instagramu podelila fotografiju koja je raznežila sve.

- Dočekala majka da je ručice zagrle - napisala je Sanja, a onda su usledili komentari njenih prijatelja i kolega koji su joj ostavljali emotikone u obliku srca. Prva koja je ostavila komentar je Kaća Živković, potom pevač Željko Samardžić, pevačica Olja Karleuša, Marija Ramadanovski, Sanja Đorđević i drugi...

"Borba je dugo trajala"

Pevačica je nedavno progovorila o najradosnijem trenutku u svom životu i zahvalila se svima na podršci koju je dobijala sve ovo vreme.

- Stiglo je preko 10.000 poruka, potrudiću se svima da odgovorim. Na svet je došla jedna čarobna devojčica koja se zove Vanja Stepanović, ona je čudo Božije, rodila sam je na Vidovdan. Govorila sam ja i o svojim neuspesima, to traje sedam, osam godina, onda ideš dalje, dok sam živa dok priroda i Bog kažu da može, ja ću da probam. Odabir lekara je kod mene bio presudan. Prva etapa je bila priprema, bila sam u Solunu kod izvrsnog stručnjaka, bilo je jako lepo iskustvo tamo. Onda me je preuzeo doktor u Beogradu, pružili su mi dosta ljubavi, dali su snagu i meni i mojoj bebi. Imala sam sreću i mogu da se zahvalim Gospodu Bogu. Nije bilo moguće usvajanje zbog mojih godina. Borba je trajala sedam, osam godina. Nisam krila, mnogo njih me je videlo. Budi ljudina i očekuj da budu i drugi prema tebi. Da bih došla do cilja nisam smela nikakva uzbuđenja da imam. Bolje je malo primiriti se da možeš u molitvi da izneseš sve - otkrila je Sanja i dodala:

- Trudnoća je bila lagana, nisam povraćala. Jela sam trešnje, sve trešnje sa Cvetkove pijace sam pojela, sad je zovem majkina trešnjica (smeh). Volim što je devojčica i nisu to nimalo naivne godine, na nama je da vaspitamo svoje dete da prinese čašu vode sutra svojim roditeljima. Ja sam 10 godina u braku. Ne eksponiramo se, niko nema pojma ni u kojoj fimri radim. Srećna sam što sam u svom životu odvojila privatno od poslovnog. Moja poruka svim ženama sveta je da budu istrajne i da se mole Bogu. Ja sam svojim kolegama prijatelj i to su prijateljstva koja traju dugi niz godina - navela je pevačica u emisiji "Premijera - vikend specijal" i otkrila da li se čula sa glumicom Ljiljanom Jakšić Salvetom, koja je takođe postala majka u šestoj deceniji.

Autor: Nikola Žugić