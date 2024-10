SNEŽANA ĐURIŠIĆ PRVI PUT O PSOVANJU DEČKA NASRED AERODROMA! Pevačica urlala na ginekologa pred svima, a sad otkriva: Ko se ne voli, taj se i ne svađa

Bez dlake na jeziku!

Folk pevačica Snežana Đurišić pojavila se večeras na beogradskom koncertu posvećenom pokojnim kolegama Merimi Njegomir i Cunetu Gojkoviću, te se na licu mesta dotakla nedavno skandala sa emotivnim partnerom, ginekologom Vanjom Miloševićem.

- O svađi sa Vanjom? Idemo dalje... - rekla je Snežana prvo pred našim kamerama, ne želeći da priča na tu temu, ali se malo potom predomislila.

- Znate kako, svako se svađa! Ko se ne voli, taj se i ne svađa! Spremam koncerte sada, prodali smo sve, biće to jedna dobra pop-folk žurka. Ne prepuštam ništa slučaju. A privatno to, ta neka pitanja, to nije primereno da me pitate sad - jasna je bila.

- Vanju ću ja uvek sama da spomenem, normalno, a što se svađe tiče sve ste već objavili, ničeg novog nema - rekla je potom pevačica.

Skandal na aerodromu

Podsetimo, Snežana Đurišić se pred kamerama "Blica" posvađala sa svojim dečkom, ginekologom Vanjom Miloševićem.

Prilikom izlaska iz lifta na aerodromu, Đurišićeva je išla za Vanjom dok mu je ponavljala da je sačeka, za šta on nije mario mnogo, što je pevačicu dodatno iznerviralo. Išla je za njim, dok je on koračao ka automobilu i ponavljala mu je "stvarno je strašno", dok je pokazivala rukom prema njemu, a kada se približila kolima dala je kofer prijatelju i rekla:

- Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j****, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života! To nevaspitanje... - drala se Snežana, dok joj je osoba koja je bila sa njima rekla da spusti loptu zbog medija, a ona je nervozno odgovorila:

- Šta nemoj pred njima, pa oni su videli da ja izlazim iz drugog lifta. Videćeš da će sve da se vidi - rekla je Snežana, nakon čega je ušla u automobil, a njihova rasprava i dalje je trajala te su se uputili ka porodičnom domu.

Autor: M.K.