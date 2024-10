Uvek ću pomoći: Ćana progovorila o humanitarnom koncertu u Živinicama, pa otkrila kada će napraviti koncert u Beogradu

U toku Premijere - Vikend specijala, reporterka Katarina Rogojević se uključila sa pevačicom Stanojkom Mitović Ćanom.

Ćana je na početku razgovora komentarisala situacijiju u Bosni i Hercegovini i poplavama koje su se tamo desile, te je otkrila plan za humanitarni koncert na kojem će nastupati sa svojim kolegama:

- Nažalost takava je situacija, ali ja se uvek odazovem humanitranim koncertima i akcijama, ja sam uvek za to koliko god mogu. Biće konecert u Živinicama 23.oktobra. Drago mi je što dajem ljudima podršku, jer njima to znači i u vidu priloga novca, ali i pesmom da im se vrati vera i sve - rekla je Ćana.

Ćana je nakon toga otkrila kada će ženiti svog sina:

- Rano je da ga ženimo, ali on je uvek sa mnom, i voli sa mnom da ide na nastupe. On ne želi da se bavim ovim poslom, bavi se drugim zanimanjem, a mi smo mu dali podršku. Iskreno možda mi je i drago što se ne bavi pevanjem, jer težak je to posao. - rekla je Ćana pa je otrkila planove za dalje:

- Veliki koncert će morati da pričeka, iako ja želim koncert u Beogradu. Sada sam spremila pesmu, i ekranizovaću je, samo da nađem vreme za to da se naprave lepi kadrovi u prirodi - rekla je Ćana.

Autor: N.Brajović