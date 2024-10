KAKO JE PAF DEDIJU U ZATVORU? Isplivala šok saznanja: Posećuje ga čitav tim psihijatara

Život u zatvoru ne ide dobro osramoćenom mogulu Šonu 'Didiju' Kombsu, rekao je zatvorski stručnjak Lari Levin.

Levin, direktor i osnivač zatvorskih konsultanata na Volstritu, pojavio se na hit podkastu "Suđenje Didiju", gde je otkrio da Kombsa svakodnevno posećuje psihijatrijski tim koji prati njegovo mentalno zdravlje.

„On zapravo nije razmišljao o samoubistvu, ali moj unutrašnji izvor tamo mi kaže da neko dolazi da ga poseti nekoliko puta dnevno, znate, da se uveri da je dobro“, rekao je Levin.

Dodao je: „Došao mu je neko iz odeljenja za psihologiju da ga poseti, tako da je to kao igra koju igraju sa zatvorenicima. Zapamtite, on ne igra šah. On je sam u ćeliji", objasnio je Levin za Dejli Mejl.

Paf Dedi je zatvoren u ozloglašenom zatvoru Metropolitan u Bruklinu (MDC) otkako je uhapšen 16. septembra po saveznoj optužbi za reketiranje zavere, seksualnu trgovinu i prevoz u svrhu prostitucije. Levin, čija kompanija priprema optužene za zatvorski život i pomaže im da se kreću kroz rehabilitaciju i druge zatvorske programe, tvrdi da Kombs već ima povlašćeni tretman u zatvoru u Bruklinu.

„Moji izvori mi govore da dobija dodatne termine za kupanja nedeljno“, rekao je Levin. 'Ne znam koliko. Verovatno varira. Daju im dodatne privilegije.'

MDC, poznat po svojim užasnim uslovima i nasilnim incidentima, trenutno ima oko 1.200 zatvorenika. Bilo je brojnih smrtnih slučajeva u MDC-u, što je izazvalo nekoliko građanskih tužbi protiv zatvora za nezakonite smrti.

Jedna je uključivala smrt 36-godišnjeg zatvorenika Edvina Kordera, koji je umro u julu nakon što je povređen u zatvorskoj tuči.

Korderov advokat, Endrju Dalak, nazvao je ovu ustanovu 'prenatrpanim, nedovoljno osoblja i zapuštenim saveznim zatvorom koji je pakao na zemlji.



„Mislim da je hrana verovatno najgrublji deo toga“, rekao je jedan od Kombsovih advokata, Mark Agnifilo, nakon saslušanja ranije ovog meseca.

Levin, koji je i sam proveo 10 godina u saveznom zatvoru zbog prevare i reketiranja, rekao je da će nekoga poput Kombsa, koji je navikao na raskošan način života, uticati ne samo fizička ograničenja u njegovoj ćeliji.

Autor: Dubravka Bošković