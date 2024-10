Bio je sponzoruša, izdržavala sam ga: Udovica Olivera Dragojevića progovorila o njihovom braku pa otkrila da se on okrenuo drugoj ženi dok su im njeni roditelji kupovali stan

Njihova ljubavna priča, započela je vrlo neobično, na ulicama Straduna, gde je Oliver svakodnevno pratio Vesnu, iako je tada bio u vezi sa drugom devojkom.

Pevač Oliver Dragojević je 29. jula 2018. godine izgubio bitku sa teškom bolešću, a za njim su pored fanova ostali da pate porodica i neutešna supruga Vesna.

Njihova ljubavna priča, započela je vrlo neobično, na ulicama Straduna, gde je Oliver svakodnevno pratio Vesnu, iako je tada bio u vezi sa drugom devojkom.

- Postojala je jedna Jelena, poznajem je! On je stalno menjao te devojke, ali je mene pratio. Deset dana je trajalo to njegovo šetanje za mnom dok je bio s njom pod ruku. Na kraju, sedeo je u gradskoj kafani s prijateljem i rekao mi: 'Gospođo, vi ste mi nekako poznati!' A ja sam mu odgovorila: 'Pa naravno da me poznaješ, jer si mi već deset dana za leđima!'“ prisetila se Vesna, gostujući u emisiji Giuliana na Radio Dalmaciji.

Vesna je otkrila kako je Oliver znao da je zove u dva ujutro nakon koncerata. Priznala je da je ona bila ta koja je izdržavala Olivera tokom tih početnih godina.

- On je bio sponzoruša, ja sam ga izdržavala, moji su digli kredite da uredimo stan... Kad smo se venčali, nas je jedanaestero živelo osam godina u istom stanu! Ujutro se svi razbeže, ostanemo ja i svekrva. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali je ona meni, po mom doživljaju, bila toliko stara, da sam ja očekivala svaki dan da će ona umreti. Ona bi govorila: Ajme ovo, ajme ono, ja ću umreti. Mi smo imale sjajan odnos, svi su se čudili, rekla je Vesna tom prilikom.

Oboje su više puta govorili da im u početku nije bilo lako jer Oliver nije mnogo zarađivao od svirki, a živeli su od Vesnine plate koju je zarađivala kao medicinska sestra. U početku su živeli sa Oliverovom porodicom, a u sopstveni stan uselili su se tek 1982. godine.

Prvog sina Dina dobili su 1975. godine, a tri godine kasnije stigli su blizanci Damir i Davor.

Vesna i Oliver imaju ukupno sedmoro unučadi, a Oliver, za čijeg života ih se rodilo petoro, zabranio je sinovima da svoju decu daju po njemu kako se neko od njih ne bi ismevao jer se zove Oliver Dragojević.

Oliver je želeo da sačuva porodičnu tradiciju dečjih imena koja počinju na početno slovo 'D'. Vesna je danas poznata kao prava neustrašiva heroina koja je u porodilište otišla autobusom dok je Oliver za to vreme bio u Londonu.

Vesna nikada nije krila da nije želela da Oliver započne muzičku karijeru i da joj je smetalo što je kasnije njegov posao bio vezan za noć, alkohol i druženja do jutra.

– Zato se ja nisam radovala Oliverovoj prvoj pobedi na Splitskom festivalu i zato sam dugo bila protiv toga da se bavi pevanjem. Bojala sam se da se ne promeni. Zavolela sam ga zato što je bio duhovit, srdačan, jednostavan, drag i iznad svega, u pravom smislu reči, dobar. Da nije ostao takav, ne bismo bili zajedno – ispričala je Vesna.

Isto tako je jednom prilikom otkrila da se krila u garderobi za vreme njegovog koncerta.

– Kada me pozvao na svoj koncert, bilo mi je neprijatno da me neko ne vidi s muzičarem, pa sam se krila u garderobi – kroz smeh se prisetila ona.

Vesna je bila slomljena njegovom smrću, a jednom prilikom je rekla da veruje u njegov oporavak.

- Oliver je bio odličan pacijent. Prvih meseci se nosio sa svojom dijagnozom bolje od mene. Bio je pun optimizma i zaista je verovao da će izdržati - bila je iskrena.

Međutim, desilo se najgore i stari morski vuk je izgubio najtežu bitku, a svi poštovaoci njegovo rada i dela svake godine na taj dan se prisete divnog kolege, prijatelja i vrsnog muzičara.

Vesna i Oliver su godinama živeli u skaldnom braku, međutim njemu se brak umalo raspao zbog afere sa nekadašnjom manekenkom Brankom Marić Muti.

- Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je reč o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti, rekla je svojevremeno Vesna.

Nekadašnja manekenka Branka Marić Muti javno je priznala da je s njim bila u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi.



Autor: N.B.