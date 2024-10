Rat se nastavlja: Teodora Džehverović odbrusila Desingerici nakon izjave o njihovom mogućem duetu

Na izjavu kontroverznog repera odlučila je da odgovori i Teodora Džehverović.

Reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je to što Teodora Džehverović ne želi da snimi duet sa njim, a nakon njegove izjave se oglasila i pevačica.

- Ona kaže da neće?! Pa prvo moram ja da hoću da bi ona mogla da kaže da neće. Sve je to okej, ona je to preventivno rekla da bi skrenula pažnju da je ja pitam... Nije me uvredila, ona je lepa jagodica, mekanica mala, rekao je u svom stilu Desingerica.

Ipak, na ovu izjavu kontroverznog repera odlučila je da odgovori i Teodora Džehverović.

- Moraš prvo da se setiš da me je tvoj producent zvao za duet i da dođem u studio da čujem pesmu, pa onda da bacaš fore. A i Pajak me je zvao pre pola godine da gostujem na vašem duetu, verujem da si to znao i hteo. Pozić od mekanice jagodine, napisala je Teodora Džehverović.

"Pobedio bih da se kandidujem za gradonačelnika"

Desingerica je, podsetimo, nedavno izjavama šokirao mnoge.

- Da se kandidujem za gradonačelnika bilo gde, pobedio bih! Okupio bih više ljudi nego Stanivuković! Ljudi biraju, nema šta tu neko da mi da - rekao je reper.

On je, odgovarajući na pitanje da li loše utiče na decu, rekao kako je to više pitanje za roditelje, a ne za njega.

- Šta ja imam da brinem za tuđu decu. Nije njima mesto u klubu na mom nastupu. Ako se neko ugleda na mene, šta ja to radim loše, ja sam uspešan. Ja bih želeo da se ugledaju na to - rekao je Desingerica.



Autor: N.B.