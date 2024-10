DJ Krmak jedna je od najobrazovanijih ličnosti sa domaćih prostora, ima čak tri završena fakuleteta: Pravni, Filozofski i Pravoslavni bogoslovski.

Goran Žižak, poznatiji kao Di-džej Krmak, u jednom periodu bio je vrlo popularan.Di-džej Krmak, poznat je po svom ekscentričnom izgledu i šaljivim pesmama, sada je za domaće medije ispričao šta se dešavalo na njegovim nastupima.Između ostalog, otkrio je i da li su fanovi nekada imali neke neobične zahteve.

„U početku je bilo, daj nešto fanovima, jednom se desilo da sam bio u garderobi i ulaze cure i one mi kažu daj nešto, ja reko ne znam šta, one mi kažu daj ove prve gaće, ja reko mokre od znoja i ja im dam eto. Nikada nisam imao nesuglasice sa fanovima, samim dolaskom oni osećaju pozitivu“, rekao je on.

Rođen je 1968. godine u Banjaluci, u svet muzike je ušao vrlo rano, a jednom prilikom je kazao da je imao samo 13 godina kada je prvi put zapevao pred publikom.

"Ljudi su bežali od mene"

"Evo, posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo", prisetio se, pa objasnio zašto je "pobegao" iz Srbije."Najviše mi je žao Srbije, ovde ne radim. Postoje neki razlozi tog lobija, ali ja opet verujem u sebe, moju karijeru i budućnost, i doći će i to vreme da ljudi makar kažu: 'Idem da vidim to čudo od čoveka'", iskreno je rekao.

