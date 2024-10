Slala sam mu poruke tog jutra, bio je srećan...: Potresna objava Dženifer Aniston na godišnjicu smrti Metjua Perija rasplakala planetu

Čuveni glumac Metju Peri, koji se proslavio u seriji "Prijatelji", preminuo je tačno pre godinu dana.

Svetskoj publici najpoznatiji je po ulozi Čendlera Binga u "Prijateljima", a pre tačno godinu dana njegove obožavaoce širom planete potresla je vest o njegovoj smrti. Ovim povodom se, baš na današnji dan, oglasila njegova koleginica i prijateljica Dženifer Aniston, koja je u istoj hit seriji igrala Rejčel Grin.

Dženifer je objavila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija i u opisu napisala "Jedna godina". Takođe, označila je i nalog fondacije koja je osnovana u čast pokojnog glumca.

Pre tačno godinu dana, kada je vest o njegovoj smrti šokirala svet, Dženifer se oglasila i priznala tom prilikom da ništa nije ukazivalo na ovakvu tragediju.

- On je bio srećan. Bio je zdrav. Prestao je da puši. Vraćao se u formu. Bio je srećan. To je sve što znam. Doslovno sam mu slala poruke tog jutra. Nije bolovao. Nije se mučio. On je bio srećan - rekla je tada ona.

Podsećanja radi, Metju Peri preminuo je u 54. godini od akutnog dejstva ketamina. Pronađen je u beživotnom stanju u svom dvorištu, u hidromasažnoj kadi u kojoj se utopio, a veliku pažnju svetskih medija privukla je informacija da je prodata njegova vila Malibuu, gde je i preminuo. Njegovu rezidenciju kupila je filmska producentkinja i investitorka iz Arizone Anita Verma-Lalijan, za šta je morala da izdvoji više od osam miliona dolara, piše Los Angeles Times.

