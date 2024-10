Opa: Nući želi duet sa Miletom Kitićem, Milica Jokić otkrila da li joj je Ivica Dačić pisao tekst za pesmu

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio je pevačice Editu Aradinović, Sanju Vučić i Milicu Jokić, trepera Nućija i folkera Mileta Kitića.

Nući je prvi odgovarao na pitanja s društvene mreže instagram.

- Sa kojim narodnjakom bi voleo da uradiš duet - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Nekako se odgovor namestio...Do pesme mi je, ne sumnjam da bi pesma bila dobra, Mile Kitić - rekao je Nući.

- Da li bi se takmičio na Evroviziji - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Nisam nešto sada kao mnogo, da mi je to neka životna želja, ali moram da kažem da me Sanja nagovara. Otom-potom - rekao je Nući.

- U kakvim si odnosima sa Vojažom i da li možemo da očekujemo neku saradnju - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Kad smo kod Vojaža, ja sam vrlo iznenađena njegovom pojavom, profesionalnošću i načinom na koji radi svoj posao. Bukvalno sam očarana! Imala sam predrasude kada sam otišla kod njega u studio, međutim, on je pametnije od mene - rekla je Edita.

- S kim od Đoganija bi najradije snimila duet - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Sa Đoletom i Vesnom - rekla je Edita.

- Da li je istina da će ti Ivica Dačić napisati pesmu - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Nije istina, ali može. Ima on neke tekstove koje je pisao, tako da, zašto da ne - rekla je Milica.

- Kako je došlo do toga da imitiraš Desingericu - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Ne imitiram, ali ga gotivim. Ja Desingericu volim, on je meni pozitivan lik, radi svoj posao dečko i to je to - rekao je Mile.

- Kako komentarišeš izjavu Sandre Afrike da je Marta bila ljubomorna dok ste sarađivali - pročitala je Tijana pitanje sa instagrama.

- Novu godinu pevam u Cazinu...Šalim se. Ja za taj komentar ne znam, a ovo je pitanje za Martu - rekao je Kitić.

Autor: Nikola Žugić