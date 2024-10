Zorana je pred kamerama emisije ''Ekskluzivno'' razjasnila zbog čega je Tijanin bend ''prešao u njeno jato''.

Tokom noći za nama, jedna od najvećih folk zvezda mlađe generacije, Zorana Mićanović, bila je specijalni muzički gost tokom žurke u Eliti. Zorana je neposredno pred sinoćnju žurku za kamere emisije ''Ekskluzivno'' dala intervju u kojem je govorila o svim aktuelnim temama.

- Ja se inače ne ponašam bahato, volim da se smejem i šalim, ali ljudi mogu drugačije da protumaču, da sam nadrkana osoba, ali ja se borim sa tim da me ljudi prihvate takvu kakva jesam - rekla je Zorana na početku razgovora i prokomentarisala pohvale koje je dobila od Dare Bubamare i Rade Manojlović.

- Moram da se zahvalim Radi, a i Dari za tako divne komentare i pohvale i podršku, pogotovu to meni to mnogo znači na početku karijere... Kad sam bila dosta manja gledala sam kako bih volela da imam karijere kao one, to su divne žene - poručila je pevačica, a potom dodala da ima mnogo kolega koje joj nisu po meri.

- Ljudi u ovom poslu su pokvareni i zli i gledaju samo svoje interese, ali smatram da u ovom poslu postoje i dobri ljudi, tako da nismo baš svi tako loši, ali tim je jako bitan kada se gradi neka priča - otkriva Zorana, a onda je prokomentarisala navodni rat sa koleginicom Tijanom Em zbog benda ''Crni šećeri'' koji sad nastupa sa njom.

- Nije neočekivano jer Samo Bob i Tijana su sličan stil muzike kao i ja, skroz mi je ok što su nas povezali. Tijanin bend je sada moj. Nemaju oni potrebe sa bilo kim da se svađaju, oni imaju dosta karijera i pevača iza sebe. Oni idu tamo gde im je bolje i gde su bolji uslovi. Nema potrebe da bude loših komentara i loše energije, ne vidim da treba bilo gde da bude loše krvi i energije. Pisalo se da ja kopiram Tijanu, svašta se pisalo...

