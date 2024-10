Prvo oglašavanje Slobe Radanovića nakon što su ga opelješili na SVETOJ GORI: Kum i on dali pare lažnom monahu, a pevač otkrio tačnu lokaciju na kojoj se to desilo (FOTO)

Pevač Sloba Radanović i njegov kum Goran Lečić Leka doživeli su tokom posete Grčkoj veliku neprijatnost.

Slobu Radanovića i njegovog kuma Gorana Lečića Leku je prevario lažni rumunski monah, kome su dali veliku sumu novca, o čemu se naširoko priča, a Sloba se sad prvi put oglasio na ovu temu.

Ističe da se neprijatnost nije dogodila na samoj Svetoj Gori, već u blizini te lokacije.

- Ne grešite dušu. Susret sa "lažnim monahom" nije se desio na Svetoj Gori, nego u Uranopolisu, gradu koji ne pripada Svetoj Gori, koji je varošica na Halkidikiju, otvorena za sve ljude, kao i svaki drugi grad. To je grad odakle se kreće za Svetu Goru. Bukvalno je nemoguće da se takva situacija dogodi na Svetoj Gori. Toliko, hvala - napisao je u svom stilu pevač.

Slobin gorepomenuti kum je juče izjavio sledeće: - Mi smo imali plan puta, prvo veče da noćimo u Kareji, a drugo veče u Uranopolisu. U Hilandaru smo bili u dnevnoj poseti, nekoliko sati. U Uranopolisu tokom večere prišao nam je čovek koji se predstavio kao monah, ali smo kasnije saznali da je u pitanju lažni monah. Čovek je poznavalac istorije, pravila i dešavanja na Svetoj Gori. Naravno da nismo na početku posumnjali da neko može da se preruši i da glumi lažnog monaha. Međutim, pred kraj razgovora nešto nam je bilo sumnjivo. Dobar je poznavalac naše istorije. Taj razgovor je trajao nekih sat vremena. Međutim, pred kraj nam je nešto postalo sumnjivo. Pomenuo je kako prati Slobu na mrežama, a nama je bilo sumnjivo kako... Nakon što smo se rastali s njim, pozvali smo prijatelja iz Uranopolisa i rekao nam je da smo naleteli na lažnog rumunskog monaha! Tako smo saznali da smo nasamareni. Niko nije očekivao da na svetom mestu ima takvih ljudi! Sve ostalo, osim te neprijatnosti, bilo je u redu. Sloba je bio prvi put, ja sam već išao. Poseban je osećaj i posebna energija. Sigurno će nam ovo biti redovna ruta svake godine, ako Bog da! - dodao je Radanovićev kum tad za "Kurir".

Sloba: "Svakog dana čitam glave Svetog pisma"

Sloba Radanović je, podsetimo, nedavno za "Blic" otvorio dušu o karijeri, čitanju Biblije i svom učešću u "Zadruzi".

- Prezadovoljan sam karijerom, ovo je moj san. Da mi je neko pričao pre 10 godina da ću biti ovo što sam danas... Potpisao bih to! Imao sam te neke skandale, privatne stvari, ali gledam da pamtim samo lepe stvari, da se izdignem iz situacije. Trebalo bi svi da zaboravimo neke stvari, da ne živimo u prošlosti, da živimo u sadašnjosti. Čitam Bibliju, to mi pomaže da se izdignem od nekih stvari, gledam da svaki dan pročitam po par glava Svetog pisma, svako treba da pročita to, to je osnova. Božija je uvek poslednja! - rekao je tad Sloba.

Autor: Nikola Žugić