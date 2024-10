Naša pevačica napadnuta usred Beograda! Čovek je vređao, urlao na nju, a kada jo je POKAZAO OVO, odmah je izvadila mobilni da ga snimi!

Pevačica Aleksandra Bursać suočila se sa neugodnom situacijom u saobraćaju, o čemu je odmah obavestila svoje pratioce na Instagramu.

U svom objavi, Aleksandra je podelila da ju je stariji čovek verbalno napao dok je pokušavala da se prestroji na putu.

- Doživim da me ovaj deka psuje i pokazuje srednji prst jer sam se prestrojavala, a niko me nije pustio i bukvalno 15 sekundi i bukvalno iza mene je čekao dok nisam uspela. Ne bih ga okačila i snimila da mi nije svašta rekao uz dernjavu zato i ginete itd... Sram da vas bude, stvarno više ne znam šta će me strefiti svaki dan od poludelih ljudi - napisala je Aleksandra u opisu videa.

Podsetimo, Aleksandra Bursać, stala je nedavno na ludi kamen sa 10 godina mlađim izabranikom, kolegom Stevanom Sekulićem, a gala svadbu organizovali su, 2. oktobra, u Novom Sadu.

Autor: pink.rs