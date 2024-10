Prodat stan pokojnog glumca Vlaste Velisavljevića na Dorćolu, i to ispod svake cene, a ovo je razlog

Rođaka koja je nasledila nekretninu, odlučila da je proda.

Glumac Vlasta Velisavljević, preminuo je 24. marta 2021. godine. Mediji sada prenose da je stan u srcu Beograda.

Nakon što je glumac preminuo u 94. godini ubrzo nakon njega je preminula i supruga. Par nije imao dece, pa je njihovu nekretninu nasledila Nadina rođaka koja je vodila računa o oboma dok su bili živi. Ona je odlučila da ga proda ubrzo nakon što je Nada preminula, odnosno godinu dana od Vlastine smrti.

- Stan se nalazi u ulici Cara Dušana u starijoj zgradi. Nije bio luks sređen, ali je odisao toplinom kojom su Vlasta i Nada zračili dok su bili živi. Nada je po profesiji bila arhitekta tako da je većim delom ona bila zaslužna za izgled enterijera. Stanu su u jednom trenutku pripojili krovnu terasu i to je izgledalo veoma lepo. Zamislite koliko znači da u centru Beograda imate takvu terasu - rekao je izvor Informera i otkrio za koju cenu je prodata pomenuta nekretnina:

- Stan ima 80 kvadrata i prodat je za 190.000 evra. To znači da je kvadrat Vlastine nekretnine bio procenjen na 2.375 evra. To je znatno ispod proseka, ali je tome doprinelo to što je u pitanju stara zgrada i nerenoviran stan".

Autor: M.K.