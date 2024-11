Bio je težak oporavak: Lepa Brena krila kakve je zdravstvene probleme imala, a sad je sve priznala

Pevačici se, kako je rekla, sve dešavalo u kratkom roku.

Lepa Brena je imala težak period iza sebe iz zdravstvenih razloga, a kako je sada priznala, od javnosti je i skrivala šta joj se dešavalo. Pevačici se, kako je rekla, sve dešavalo u kratkom roku.

- Ova „FIR“ tehnologija je nešto što mi je pomoglo kada sam polomila obe ruke. Ja sam polomila desnu ruku dva puta, to verovatno publika ne zna. Prvi put smo objavili kada se to dogodilo, ali za drugi put nisam to učinila jer najpre sam slomila zglob, a potom sam polomila lakat, i to sve u 6 meseci – rekla je Brena.

Pevačica je priznala da joj oporavak nije nimalo bio lak, ali je znala da mora da se izbori.

- To je bio jedan težak psihofizički oporavak jer zaista nisam mogla da verujem da takve stvari mogu da mi se dese. Međutim, zaista puno mi je pomoglo kada smo krenuli sa analizom „FIR“-a, i ovih navlaka za ruke i bermuda. Jer vi kada ležite i ne trenirate, prosto telo ne može da ima taj oblik. Onda pogrešno jedete hranu, što više ležite više vam se jedu slatkiši – rekla je Brena.

Brena je otkrila i kakva je po pitanju slatkiša, tačnije da li spada u red osoba koje im ne mogu nikako odoleti.

- Ja sam problematična jako (smeh). Kada je bila jednostavno takva situacija. Inače sam takva osoba kada se desi nešto katastrofalno.. Imala sam dve operacije, i ručnog zgloba i lakta - naglasila je pevačica, piše Grand.

