Ovaj legendarni hit Bore Čorbe trebalo je da pripadne njoj: Rokerov prijatelj otkrio veliku tajnu

Poštovaoci lika i dela Bore Đorđevića, ali i njegovi prijatelji posetili 1. novembra, na dan kad je muzičar rođen njegov grob, gde su evocirali uspomene i prisetili se doživljaja sa legendarnim rokerom.

- Imali smo drugara u Subotici koji je radio kao veterinar, i onda Borko, Prle i ja dođemo kolima do Subotice. Bora je sa "Ribljom čorbom" imao koncert u Sremskim Karlovcima, mi ga pokupimo i odmeo u Krivaju, tu smo bili dva-tri dana i kad smo se vraćali nas četvorica Prle, Borko, Bora i ja, izvorni "Hermelini" Bora kaže ej da vam pustim jednu pesmu koju sam prodao. Mi ga pitamo da li je uzeo pare, on kaže nisam, mi mu tražimo da pusti pesmu da čujemo kakva je i on nam pusti, evo sad sam se naježio, Prle i ja se pogledamo i u istom momentu mu kažemo "Da li si ti lud?" - ispričao je Aco Dimitrijević.

- Neću reći kom pevaču je pesma bila namenjena, ali mi smo mu rekli da je lud ako tu pesmu da. Ta pesma je "Poslednja pesma o tebi", koja je posle postala veliki hit. On je nama posle do kraja života govorio "Da nije bilo vas trojice ja bih prodao pesmu koja je postala veliki hit". Mi smo mu na prvu rekli da tu pesmu ne prodaje ni pod tačkom razno. On možda ne bi ni prodao tu pesmu, poklonio bi da nije bilo nas - ispričao je Dimitrijević.

Iako on nije hteo da otkrije kome je Bora nameravao da da pesmu, njegov prijatelj Prle je ipak ispričao.

- Što da ne kažem, pesmu bi poklonio Ceci, da je otpeva u ženskom rodu. Ali nakon priče sa nama on se predomislio, nije poklonio pesmu i ona je postala veliki hit "Riblje čorbe".

Prijatelji iz detinjstva sa kojima je Bora Đorđević svirao u bendu "Hermelini" prisetili su se još nekoliko veoma popularnih pesama koje je Bora radio za druge pevače: "Nek me ne zaborave devojke sa Morave", "Stan' te, stan' te kafanski pevači", "Preskočiću tarabe zbog tebe"...

Autor: A. Nikolić